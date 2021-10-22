阿摩尼亞隨能源價格上漲 街口投信：留意農產品漲勢

街口投信分析，過去一個月，因天然氣價格飆漲，導致各國發電成本大增，歐洲與中國甚至出現電力短缺的問題，發電廠不得不改採柴油發電以控制成本，原油因此外溢效果月漲幅超過15%，基本金屬亦因冶煉廠缺電停擺而上漲超過10%，緊接在後的是冬季來臨，屆時原油與電力的消耗將更加龐大，恐使此一情況難以好轉，大宗商品的漲勢可望因而獲得延續。

街口投信表示，除此之外，大宗商品的另一個重要成員-農產品，其表現反倒相對溫和且落後，主要是受到產地南美洲的天氣好轉所拖累，但值得注意的是，作為農產品肥料的主成分-阿摩尼亞，近期已隨著能源價格上漲，月漲幅近10%，年初迄今更是飆漲達160%，不輸能源與基本金屬的漲勢，這將使得農民的耕種成本大幅增加，最終將不得不調漲售價以反應成本高企，對於未能及時參與大宗商品上漲的投資人而言，農產品不失為一個補票的好契機。