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王美花：油價超過30元 政府與消費者一起分擔

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
經濟部長王美花。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影
經濟部長王美花。 聯合報系資料照／記者胡經周攝影

國內物價持續飆漲，行政院確定祭出油電等原物料物資價格平抑措施。經濟部長王美花上午受訪表示，電價10月份已經凍漲，汽油價格的穩定機制是雙重的，用亞鄰最低價規定，如果有上漲，超過30元以上就政府與消費者一起分擔。

王美花表示，不見得有很多國家有像台灣這樣的油價穩定機制，這套穩定機制其實非常有效。

王美花說，經濟部還會嚴密監控如黃豆、小麥、玉米等國內重要民生物資價格，公營事業可提供的原物料，也會注意用合理價格提供給國內廠商需要，其中很重要的是鋼鐵，台灣可自產這樣重要民生原材料物資，對台灣物價穩定很有幫助。

王美花表示，政府很用心穩定物價，運作到目前為止都非常謹慎，希望跟其他國家比起來，相對有比較多的機制與工具處理。

王美花 物價 油價

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