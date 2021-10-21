防洗錢 外國客至外幣收兌處兌換額度降至3000美元

因應台灣接軌亞太防制洗錢組織評鑑建議，央行今（21）日宣布，預告修正「外幣收兌處設置及管理辦法」，未來最快年底開始，包含百貨公司、免稅商店等金融業以外的外幣收兌換處，外國旅客兌換台幣的收兌限額，將由現行等值1萬美元調降為等值3,000美元。

也就是說，最快年底前，外國旅客至百貨公司等外幣收兌處，其收兌限額，最多僅能是等值3,000美元。

外幣收兌處指金融業以外兼營的外幣收兌場域，例如百貨公司、飯店、免稅商店、金銀珠寶店等，由央行委託台銀管理。在台灣，外國人最常前往外幣收兌處的場域，就位在101內，或是信義區的大型飯店業者。

央行外匯局行委洪櫻芬今指出，降至3,000美元有兩大原因。第一，因為參考因應亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering；APG）評鑑建議，提升防制洗錢及打擊資恐成效，並強化外幣收兌處之管理，爰擬具「外幣收兌處設置及管理辦法」修正草案。

第二，央行統計過去疫情前的數據資料顯示，大型外幣收兌處的平均每筆收兌金額，僅有100到1,000美元，加以考量在台灣，每筆人民幣收兌2萬元限制規定，為達到一致性，參考人民幣2萬元限額，全面將外幣收兌限額由等值1萬美元，降至等值3,000美元。

而為了加強洗錢防制，此次草案還針對外幣收兌處增訂以下條文：

1.外幣收兌處應保存有關強化審查、可疑交易及指定制裁等文件。

2.具申辦資格之行業於申設外幣收兌處時，應檢附其負責人及具最終控制權人之無犯罪紀錄證明。

3.外幣收兌處應於門外或營業場所明顯處懸掛其執照。

4.增訂臺灣銀行得視外幣收兌處違反相關規定之情形，通知其限期改善。

5.外幣收兌處應建立員工遴選及任用程序

6.外幣收兌處辦理香港或澳門發行之貨幣現鈔收兌業務，準用本辦法

另外，為了強化客戶審查措施，也增訂條文：

1.應確認客戶身分事項不完備而未辦理之疑似洗錢或資恐交易，應辦理申報

2.應辦理強化客戶審查措施之情形，並修正應婉拒交易之相關事項

3.應向法務部調查局辦理申報疑似洗錢或資恐交易與通報制裁名單、禁止洩漏或交付有關通報或申報之資訊，以及免除業務保密義務

央行指出，上述修正草案總說明及修正條文對照表，將刊登於行政院公報及本行法令規章查詢系統網頁，各界如有任何意見，請於公告次日起60日內，即12月20日前，向本行外匯局陳述或洽詢。