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內政部修法 強化財團法人財報編製

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

為完善財團法人處理會計事務及考量實務需求，內政部今（21）日部務會報通過修正《全國性內政財團法人會計處理及財務報告編製準則》，增訂全國性內政財團法人會計處理適用的會計基礎及會計年度、會計制度及財務報表揭露內容等，提升會計品質及財務資訊透明。

內政部表示，該準則自2019年2月1日施行迄今已逾二年，為完備相關規定，使財團法人於日常會計事務作業、財務報表編製能有所依循，這次修法明定，瘉會計基礎應採權責發生制，即收益及費用於確定應收或應付時即須入帳，另決算時收益及費用，則按應歸屬年度作調整；以及會計年度須以每年1月1日起至12月31日止的曆年制為原則。

因應《財團法人法》相關規定，內政部表示，本次也增列財團法人應訂定包含會計事務處理程序等的會計制度，同時參考去年11月行政院主計總處委託研究的「政府捐助財團法人會計處理及財務報告編製準則一致性範例之研究」期末報告內容，明定編製財務報表應揭露的資訊。

此外，內政部表示，這次也修正會計檔案銷毀條件，將原先會計檔案屆滿保存年限經財團法人董事長核准得予銷毀的規定，新增涉及政府機關補助或委託案件得依其規定辦理的除外條款。

內政部指出，「全國性內政財團法人會計處理及財務報告編製準則」條文修正案，將依法制作業程序，於近期發布施行。

內政部

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