監院糾正合宜宅涉假債權、真買賣 國發會提三點說明

監察院調查發現，板橋浮洲合宜住宅自2018年大量交屋後，法拍案件頻傳，已有55件法拍移轉案，其中39件涉及「假債權、真買賣」，糾正內政部與國發會。對此，國發會今（21）日提出三點說明，也強調將配合調查，以有效遏止承購人透過法拍規避閉鎖期的行為。

監察院為板橋浮洲合宜住宅自2018年大量交屋後，法拍案件頻傳，涉有「假債權、真買賣」之弊端，就原行政院經濟建設委員會（經建會，現改制為國家發展委員會）負責研擬「健全房屋市場方案」，且為「板橋浮洲」合宜住宅投資興建計畫之審議機關，未能確實促請內政部提出有效抑制炒房之配套措施，提出糾正。

國發會今發布新聞稿提出三點說明，首先依據98年間網路民調，「都會地區房價過高」為民怨之首，內政部為政策性供給民眾合理價格之房屋，滿足居住基本需求，由供給面著手，規劃「板橋浮洲」及「機場捷運A7站」2基地興辦合宜住宅計畫，讓財務基礎未固之國民取得適宜住宅。本會已於審議意見中，建議後續應訂定管控機制，就住宅興建規格、價格、品質、投標廠商資格條件等建立通案性制度，以利實施。

第二，「健全房屋市場方案」是為因應97年9月金融風暴重挫全球景氣，報奉行政院於99年4月22日核定之短期振興經濟方案。本方案係秉持「因地因人制宜」、「溫和有效」、「健全穩定」及「社會公平」等四大原則，就「台北都會區住宅供給與需求均衡」、「協助輔導中低收入戶及受薪階級提升購租屋能力」、「住宅資訊」、「不動產貸款風險控管」、「社會公平」、「相關配合措施」等6項課題提出相關處理原則及具體措施。

第三點說明則是，目前「住宅法」業經立法院通過修正並於106年1月11日公布施行，對於經濟與社會弱勢族群，本會刻正積極協助內政部依據「住宅法」規定，以提供租金補貼及只租不售的20萬戶「社會住宅」來協助其解決居住問題，未來政府將不會再興建出售式住宅，以實現蔡總統居住正義之政見。

至有關板橋浮洲合宜住宅法拍案件七成疑涉「假債權、真買賣」乙節，國發會將與內政部積極合作，配合相關機關調查，以有效遏止承購人透過法拍規避閉鎖期之行為。