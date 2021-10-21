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印度電動車市場大 台企能源系統、動力系統商有優勢

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

電動車為現今主要國家推行的重點產業之一，除歐洲、中國、美國，DIGITIMES Research分析師林芬卉認為，印度電動車產業極具發展潛力，因當地人口多達13.7億人，汽機車市場胃納量大，且中央及各邦政府皆提出電動車產業發展獎勵政策，未來數年電動載具市場可望呈現倍數增長。而台廠電動載具零部件強項中，電池交換、動力裝置、車聯網為印度所需，此亦為與印度相關供應鏈合作關鍵。

為促進電動車產業發展及提高銷售量，印度中央政府電動車產業政策聚焦於「FAME II」計畫，該計畫總經費達1,000億盧比(約14億美元)，主要用於車輛補貼及充電基礎設施布建。另，各邦政府亦提出各項獎勵措施，包括吸引製造商投資設廠、減免增值稅等。

電動車重要的組成為電子系統及軟體，其中，台廠的強項為電子零部件，而印度的強項為軟體；從印度電動車供應鏈觀察，其所需的部分為能源系統、動力裝置、車聯網，這些領域所需的零部件，台廠皆有業者投入，因此，當印度電動車產業政策欲提高在地化生產比重，台灣業者可從相關領域著手。

根據印度電動車製造商協會統計，印度電動載具市場絶大多數集中在機車及三輪車，因此換電站及路邊商店外掛式充電器將成為主要的充電設施。另，因印度人民所得低，對於價格敏感度高，以電動機車為例，廠商訂價需低於9萬盧比方能獲得消費者青睞。

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