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許介立談新南向投資 看好這兩個國家潛力

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
康舒董事長許介立（本報系資料庫）
康舒董事長許介立（本報系資料庫）

康舒科技（6282）董事長、電電公會副理事長許介立表示，康舒持續全球佈局，金仁寶集團在菲律賓投資主要是金寶（2312）、康舒。許介立分析，以投資菲律賓來說，優勢就是其語言能力，當地主要語言是英文，因此能讓企業溝通順利。相當看好未來越南與菲律賓發展。

他指出，集團的金寶1987年、1988年第一次南向的時候就已到泰國設廠，在泰國有一定的生產產能與製造能力，未來會更分散的佈局，泰國會持續成長，菲律賓的組裝能力與產能會持續增加。

企業投資東南亞有不少考量，許介立表示，像是當地政府政策與政治穩定性、人才的取得等，在有基本的條件之後，就會來看關稅條件、鼓勵出口的政策等，這些新興國家無論是在人員培育、基礎技能上都蠻紮實的。

電電公會昨舉辦「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動會議」，包含駐台北越南經濟文化辦事處大使阮英勇、馬尼拉經濟文化辦事處商務代表Anthony B. Rivera均前來參加。

對於疫情是否影響台灣企業佈局新南向政策，許介立表示，相信還是會有影響，影響可能比較多的是即將要去投資的廠商，畢竟現在因疫情導致沒有像以前那麼方便，企業比較難去做環境考察、或是和當地政府談判。但對於已在當地投資的廠商，除了因疫情或供應鏈短缺關係，其他生產上都還照常。

許介立表示，Anthony B. Rivera有提到，菲律賓會逐漸開放國境，至於越南，每天染疫人數則降至3,000人左右，且疫情比較多發生在南越，台灣ICT產業比較多都專注都在北越地區，北越疫情相對控制地比較好。所以期待2022年初，待台灣疫苗施打率夠高，電電公會的會員本身都有免疫力後，希望可到當地實地考察並和當地政府談判。

許介立指出，組裝廠已陸續到東南亞佈局，是科技產業的領頭羊，希望其他零組件如塑膠射出、鐵件等整個產業鏈，也能一起赴東南亞設廠。

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