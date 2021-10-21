上市櫃女力爆棚？去年公開發行公司女董事占14.4%

經濟部國營事業女董比例「首達」三分之一，下一波換上市櫃「女力爆棚」？依據主計總處最新國情統計通報資料顯示，2020年底公開發行公司女性董事占14.4%，若與2016年底的13.1%相較，增加1.3個百分點。

主計總處指出，2020年底公開發行公司董事1.8萬人，較2019年底增1.3%，其中男性約為女性六倍，與2016年底相較，公開發行公司董事人數增7.8%，其中女性增18.5%，男性增6.2%，女性較男性高出12.3個百分點，使得女性占比由2016年底13.1 %，上升至2020年底14.4%，增加1.3個百分點。

在非公開發行之創櫃板公司負責人部分，2020年底共計87人，其中男性約為女性6.3倍，與2016年底相較，創櫃板公司負責人增11.5%，其中女性增20.0%，男性增10.3%，女性較男性高出9.7個百分點，使得女性占比由2016年底12.8%，上升至2020年底13.8%，增加1個百分點。

主計總處指出，2020年底公開發行公司計2,438 家，較2019年底增44家或1.8%，其中上市及上櫃公司分別為948及782家，分占公開發行家數38.9%及32.1%，合占七成一。未上市未上櫃公司之公開發行公司708家，占29.0%，與2016年底相較，公開發行公司家數增加7.7%，其中增幅最大者為未上市未上櫃公司，增10.8%。