大缺工下，焊接還得重學？「離岸風電國產化」陷困境

三年前，蔡英文政府的「離岸風電國產化」風光上路；然而三年後今天，卻先後爆出台廠遭砍單、國產化比例降低，近日又被國民黨狂批「假國產」。為何變調？主要原因，除了近年大缺工，離岸風電外商，要師傅講英文，焊接這類基本動作，還得按照歐美作法從頭學等，在在暴露出台灣長期缺乏高階「做工的人」的困境。

2018年，是蔡英文政府開始力推「離岸風電國產化」的關鍵年。當時政府登高一呼，許多台廠如興達海基、世紀鋼、新光鋼，紛紛義不容辭加入國家隊，力拚台灣成亞太離岸風電供應鏈樞紐。

然而，三年後今天，一切卻不如想像美好，其中又以離岸風機的「雙腳」，也就是水下基礎，最為命運多舛。這部分國產化卡關嚴重，也讓政府主動「讓步」、調降離岸風電第三階段國產化比重，改成「只要60%國產化就好，剩下40%採彈性加分」。

究竟，關鍵的水下基礎是什麼？本該前途似錦的離岸風電國產化大夢，為何在水下基礎撞牆？《遠見》探訪各界專家，解出幕後困境，包括規格走歐美規，遇上大缺工潮，都是問題。

困境一、台廠不熟歐美規，焊接都能碰一鼻子灰

水下基礎就如「風機雙腳」，透過鋼構撐起整隻離岸風機，當中所需的關鍵技術正是「焊接」。

按理說，台灣不乏鋼鐵、造船業，焊接經驗充足，要跨入理應非難事，但現實是，不少業者投產後，都碰了一鼻子灰。

首先卡在規格。

「其實技術本身不是問題，問題是你不在自家、是到人家的遊樂場，規則、方式都要按他的走，」台灣離岸風機基礎暨海事工程協會執行秘書李均憲直言。

因爲台灣沒做過離岸風電，生產規則都由外國開發商制定，不論材料、工序、工法，都得循歐美規，「就像本來開車習慣開右邊，忽然要開左邊，很困難。」李均憲說。

其次又卡在精度。

離岸風電的鋼構精度極為嚴苛、遠高於鋼鐵業，焊接時不容任何一點氣泡、誤差。一旦師傅不熟歐美工序、產生瑕疵，恐怕就得整批報廢。

新光鋼協理、前端風電總經理黃俊傑舉例，以水下基礎的斜撐來說，動輒就長達80至90公尺，若前端焊接角度差1度，終端可能就有好幾公尺的誤差，事後也無法補救。

此外，水下基礎鋼板比普通鋼板厚上近10倍，焊接時要掌握熱脹冷縮也更困難，若一端冷太快、另一端卻還在熱，即會產生偏誤。

「所以廠商受到很多挫折、很多訂單被轉走，不要說台灣喪失就業機會，有些連錢都還沒賺到，」李均憲說。

去年，負責承造沃旭風機的興達海基正是一例。焊接成品完工後四個月，卻爆出焊裂瑕疵，本來手握56座水下基礎、近百億元的大訂單，最後竟被砍到剩下10座。

困境二、搶工大戰，還要師傅學說英文

據行政院公告的能源轉型白皮書預估，離岸風電產業將替台灣創造超過2萬個就業機會。如今，職缺確實如雨後春筍冒出，反倒是廠商空等不足人。

國發會調查，2021年離岸風電就新增近600個的職缺、比2020年總數多出近三成，然而，卻有57%廠商都反應招不到人、缺工，其中，又以焊接、品管、機電整合、塗裝等工作，招募最困難。

「焊接來講，國內高階焊工本來就不多，離岸風電knowhow又不同，人才、經驗累積自然沒那麼快，」黃俊傑說，焊工除了要額外上課、考照，更得透過長時間實戰累積、慢慢養成。

且就算克服專業技術，離岸風電還有一道「外語」高牆。李均憲解釋，離岸風電從教科書，到和外國技師協作，通通都要用英文，「對很多人來說是一大障礙，英文不好的也不會想上船。」

對此，新光鋼、世紀鋼等台廠，都很有危機意識，也早在幾年前啟動人才培育因應。只是沒想到，人才養好了，卻還得面臨各界搶人大戰。

世紀鋼副總李育慶無奈說，2019年底開始，營造業景氣忽然大好、建商瘋搶焊工，有些培訓到一半的工人，見營造業可立刻上工、賺快錢，就跳槽轉行。同時，外國風機開發商也需本土人才，所以頻用高薪挖走台廠培育的高階人才。

「沒辦法，人才會排擠，我們這兩年的人才缺口還無法滿足，」李育慶說，目前世紀鋼仍持續造新廠、衝產能，將來人力需求只會愈來愈大，然人才供給卻遠遠跟不上。

困境三、2025年大限在即，政府、開發商等不及

如果有足夠時間，台廠理應能逐步克服前述困境、完成風機國產化。但問題是，2025年能源轉型已大限在即，離岸風電進度卻嚴重落後，根本沒時間等台廠跨越學習曲線。

從進度來看，今年台灣本應完成291支離岸風機。然而，過去一年疫情干擾下，外國技師難來台、工程又延宕，導致目前只完成22支、達成率7.5%，政府、開發商都心急如焚。

對政府來說，無論如何、都要在2025年完成能與轉型、否則將失信於民；對開發商來說，風場建置不能延宕，不然成本將劇增，恐變賠錢生意。

在這兩者優先考量下，國產化再無奈也得讓步。於是，政府便在今年5月的「離岸風電區塊開發選商機制規畫草案說明會」，表明原定國產化項目，只要達成60%即可，剩下40%改成加分項目，對國產化台廠無疑是打擊。

「現在離岸風電還有不少部分處於起步、學習階段，是最需要政府幫忙和保護的。」李育慶直言，現在只能讓每家公司自立自強了。

他期待，在政府支持下，台灣離岸風電產業還是能逐漸站穩腳步，未來進而與國外抗衡，甚至外銷，真正成為亞太離岸風電關鍵供應鏈。

（作者／王昱翔 本文出自2021.10.19《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）