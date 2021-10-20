疫後變局 電電公會：新南向應朝建立垂直式聚落新思維

台灣區電機電子公會理事長李詩欽今日在參加台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動會議致詞時表示，因應美中貿易衝突及新冠肺炎疫情後造成全球供應鏈重組等重大轉變，台灣在推動 第三次新南向政策，必須以改變過去單一廠商單打獨鬥方式，以建立完整垂直式鏈結的供應鏈，進而形成聚落，作為全球布局新思維。

李詩欽說，台灣推動新南向，有其時空背景，第一次新南向是1987年，當時是因新台幣大幅升值，很多產業往東南亞尋求更具成本效益的生產基地，當時大部分的ICT產業去的國家包括菲律賓、泰國馬來西亞為主。

第二次南向是2007及2008年，主要是大陸沿海地區面臨缺工，當時鎖定的是越南；2016政策推向新南向，也就是第三次新南向政策，是因為台灣的ICT產業生產據點，過度集中在中國大陸。

他強調，經歷三次南向政策，時空背景丕變，2018年美中貿易衝突，很多以美國為主要出口市場的廠商，生產移往台灣；除此之外，受惠最多的地方就是越南。

緊接著2019年發生新冠肺炎疫情，即使目前疫情舒緩，但根據國際信評公司穆迪歸納疫情帶來的「新常態」六大面向，分別是：1、多數主要經濟體的長期增長恐會減弱；2、利率將長期保持偏低水平；3、全球貿易將變得更加分散；4、消費者習慣的改變將加速技術創新；5、政府將有新的社會責任，會有更多的監管，但不平等現象的加劇可能會導致社會凝聚力下降；6、隨著信用相關性的提高，包括環境、社會和公司治理（ESG）風險也將更加受到關注。

為因應此變局，企業必須加速去全球化、去弱留強、去實體化，去汙減碳四大方向。此時的新南向，也應有全新的思維，要建立完整供應，不應單打獨鬥。

「台灣ICT產業新南向鏈結與聚落推動工作小組委員會」召集人許介立也在隨後的工作報告 時強調，RCEP生效後，東協國家成為非常重要的市場，必須要有群聚、重組供應鏈的投資思維，同時，也不能以出口為訴求，而是要有運用當地市場的概念，甚至達到在當地生根的策略目標與方向。