打造民主供應鏈 龔明鑫率考察團前進中東歐今晚啟程

由國發會主委龔明鑫率領的「中東歐三國經貿投資考察團」於今（20）日晚間搭乘專機啟程前往中東歐，將依序在斯洛伐克、捷克及立陶宛進行九天的訪問，訂於10月30日返國。

國發會指出，這個大型訪團成員高達66人，此行期盼藉由實地訪問考察及相關的交流洽談，進一步結合台灣與中東歐國家的經貿產業優勢，共同攜手探索後疫情時代的龐大商機與合作機會，打造我與中東歐國家互惠連結、堅韌強健的民主供應鏈。

這次訪團是由國發會、外交部、經濟部、科技部一起規劃，團員除了有跨部會的政府官員外，還有我國優秀創新的研究機構、公協會與產業代表，包括資通訊、精密機械、智慧城市、金融與新創科技、雷射產業、生物科技、智慧醫療、綠色能源、觀光產業等。

國發會表示，由於我國廠商在斯洛伐克及捷克長久的經營已有頗佳的基礎，可為我前進歐洲市場的重要據點，而立陶宛與我國即將相互設處，彼此互補的產業優勢具有極大合作空間，加上近來台灣與中東歐國家的關係持續深化，不但各領域的合作日趨密切，包括斯捷立等中東歐國家也都捐贈我國疫苗，展現民主夥伴的友好情誼，雙邊均願持續拓展合作。

中東歐三國經貿投資考察團將於10月21日至23日在斯洛伐克，10月23日至26日在捷克，10月26日至29日在立陶宛，訪問期間將與當地相關部門及產業代表及廠商就經貿投資商機、產業媒合與對接、供應鏈合作等進行深度交流與對談，以期開拓中東歐具有龐大商機的新藍海，持續強化我國廠商的全球經貿佈局。

尤其隨著國際邁向後疫情時代，各國更加體認一個具永續與韌性產業供應鏈的重要性，國發會強調，這次訪團目的亦在促進雙邊對話與合作，共同打造強韌多元的產業供應鏈，相信更深化的經貿及產業合作將讓理念相近國家在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健。