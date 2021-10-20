前十月外銷訂單有望賺贏去年整年 全年上看6,000億美元
經濟部統計處今（20）日公布9月外銷訂單金額為629.0億美元，為歷年單月新高，年增25.7%，拿下連19紅。而今年累計至9月金額已達4,816.3億美元，若按統計處估計，今年累計至10月外銷訂單將有望突破去年整年外銷金額，全年金額上看6,000億美元。
9月外銷訂單創下「三高」，9月金額創單月新高，第三季外銷訂單金額1,717.1億美元創歷史新高，今年累計至9月創歷年同期新高。
統計處今日也預估10月外銷訂單金額為630億至645億美元，年增22.1%至25.0%，有望拿下連20紅。而2020年全年外銷訂單金額為5,336.6億美元，因此按預估，今年10月累計金額就有機會可以超越去年整年金額。
對此，統計處長黃于玲表示，如果統計處預估是有合理，那麼確實就有機會超越去年成績，而按照外銷訂單越接近年底越旺的趨勢，全年也有機會首次站上6000億美元大關；但他也強調國際經濟趨勢變化多端，實際狀況還要持續最後結果。
統計處分析，9月外銷訂單創歷史新高，主因為國際品牌智慧手機新品陸續上市、新興科技應用需求及終端消費動能穩健，加上國際原材物料行情維持高檔，帶動科技應用產品及傳產貨品接單續強，接單貨品都呈現雙位數成長。
以貨品別分析，因為手機新品上市及年底備貨需求，電子產品外銷金額為194.9億美元，創下單月新高，成為9月外銷訂單的領頭羊。同樣受到電子新品拉台的資通信產品9月金額為193.9億元，創同月新高，加上去年手機新品延期上市形成的低基期下，年增飆至四成。光學器材因大尺寸面板及應用面板需求成長，年增近二成。
傳統貨品仍持續因為終端需求強勁及原材物料價格呈現高檔，基本金屬、機械、塑像膠製品及化學品均創下同月新高，其中基本金屬及化學品年增超過四成。
接單地區方面，美國因為經濟復甦及手機新品上市，接單金額達單月新高，來到192.9億美元，年增近三成。第二名的中國大陸及香港則被遠遠甩開，接單金額為160.1億美元。第三歐洲則同樣因為手機新品關係，年增五成以上；陸港、歐洲及東協9月訂單金額均創同月新高。
而過去美國跟陸港都是肩並肩爭接單地區一、二名，但如今美國已以32.8億美元差距狠甩陸港。當被問到美中貿易戰、疫情的供應鏈重組下，台灣「偏美遠陸」是否回不去了，黃于玲語帶保留，認為美中接單差距是否擴大端看全球經濟變化。
而對於大陸9月出現限電危機是否可能衝擊到台灣外銷訂單表示，統計處表示，據廠商訪查目前僅有機械業短期有受影響，大部分產業都認為仍可透過庫存去化因應，但部分廠商擔心大陸限電成為常態性不穩定因素，恐造成零組件缺乏、供應鏈不順。
經濟部展望未來，國際新冠肺炎疫情、大陸能耗雙控政策等不確定風險仍存在，但考量全球經濟復甦、電子新品持續推出及歐美銷售旺季，台灣外銷訂單有望延續「愈到年底愈美麗」趨勢，後續持續看好。據外銷訂單受查廠商對10月接單看法，按接單金額計算之動向指數則為53.9，顯示廠商認為10月訂單金額將優於9月。
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