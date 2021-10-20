疫情拖延外商布局 前9月僑外投資金額年減3成
疫情拖累外商投資腳步，經濟部投審會公布今年前9月僑外投資金額約44.17億美元，年減約3成，件數為1968件、年減23.57%，雙雙呈現衰退格局。
經濟部投資審議委員會今天公布今年1至9月僑外投資、陸資來台投資、對外投資、對中國大陸投資4類核准案件與金額的相關統計。
今年前9月僑外投資件數為1968件，較上年同期減少23.57%，金額為44億1773萬5000美元（約新台幣1325億3205萬元），較上年同期減少30.47%。
投審會說明，前9月僑外投資件數與金額較去年同期減少，最大原因仍是COVID-19疫情在全球持續蔓延，導致大型跨國企業投資活動趨緩，金額呈現負成長。
至於新設公司件數，前9月核准1318件，投資金額約24億8716萬3719美元（約新台幣746億1491萬1566元）。
新南向國家來台投資方面，前9月核准364件，較去年同期減少9.23%，雖然件數減少，但投資金額呈現增長，約為5億9083萬美元（約新台幣177億2490萬元），較去年同期增加97.87%，其中，投資金額較大者為新加坡、泰國及澳洲。
陸資來台投資件數、金額持續減少，1至9月核准26件、年減66.67%，投資金額約3406萬2000美元（約新台幣10億2186萬元），較去年同期減少72.06%。
投審會分析，受國際情勢變化、美中關係及兩岸情勢變動影響，加上「大陸地區人民來台投資許可辦法」修正，令陸資來台投資件數與金額陸續減少。
在對外投資方面，投審會前9月核准306件，較去年同期減少24.63%，投資金額約89億6892萬9000美元（約新台幣2690億6787萬元），年增33.23%，主要是這段期間核准環球晶以25億美元（相當於新台幣750億元）間接投資世創電子等大型投資案所致。
台商赴新南向國家投資部分，前9月有97件獲核准，較上年同期減少27.61%，投資金額約54億5847萬1000美元（約新台幣1637億5413萬元），較上年同期增加178.27%，其中，投資主要集中在新加坡、越南、泰國。
對中國大陸投資方面呈現年減，1至9月核准件數為321件，較去年同期減少8.81%，投資金額28億6084萬2000美元（約858億2526萬元），較上年同期減少32.13%。
投審會說明，投資金額減少幅度較大，主要是中國大陸工資、土地、原物料等生產成本上漲，投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素，台商投資自然更趨謹慎，多持觀望態度。
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