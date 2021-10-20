疫情拖延外商布局 前9月僑外投資金額年減3成

鴻海日前在集團盛事「鴻海科技日」上，發表外界期待以久的三款電動車，作為重要的合作夥伴，裕隆董事長嚴陳莉蓮也罕見公開露面，並宣示旗下的納智捷與中華品牌，將是鴻華先進的首發客戶。在一連串的改革後，電動車顯然是嚴陳莉蓮帶領裕隆重返往日榮耀重要的一步棋。

2021-10-20 11:10