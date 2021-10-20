唐鳳出席科技論壇 透露疫苗護照規劃方向

對於疫苗護照與通行證的議題，行政院政委唐鳳今（20）日表示，對於此應用，之前已與指揮中心討論過，希望能先專注在疫苗護照部分，等大家都使用習慣後，就比較能基於第一手經驗，就事論事。

唐鳳今日出席《經濟日報》主辦的「2021科技論壇－新智慧．新轉型．新契機」時，網友透過匿名遠端提問，詢問唐鳳表示，疫苗護照或通行證，是否會造成另類的歧視與限制？

唐鳳回應，疫苗護照是在國與國之間，疫苗通行證則是在國內，兩者要分開看待。他說，疫苗護照是護照、領事的延伸，人們在入出國時，每個主權國家本來就都有限制，就算沒數位疫苗護照，最後也是會透過紙本解決。

唐鳳說，此時數位知識，就是解決紙本可能不易驗證的痛點，數位於此可幫很多忙，不過在國內通行證用法上，反而是創造新的痛點，對於還沒打疫苗、不適合打疫苗者，會產生所謂的歧視

唐鳳說，之前指揮中心與他討論過，關於疫苗護照這部分要怎麼應用，他認為應先專注在護照的部分，等這塊大家都使用習慣，覺得沒什麼問題後，未來大家對於通行證的討論，就比較能基於第一手經驗，可以就事論事。