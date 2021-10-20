快訊

直播／第二波藝FUN券來囉！75萬名幸運得主下午3點半揭曉

高雄城中城大火之後：台灣的都市再生想像

唐鳳出席科技論壇 透露疫苗護照規劃方向

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

對於疫苗護照與通行證的議題，行政院政委唐鳳今（20）日表示，對於此應用，之前已與指揮中心討論過，希望能先專注在疫苗護照部分，等大家都使用習慣後，就比較能基於第一手經驗，就事論事。

唐鳳今日出席《經濟日報》主辦的「2021科技論壇－新智慧．新轉型．新契機」時，網友透過匿名遠端提問，詢問唐鳳表示，疫苗護照或通行證，是否會造成另類的歧視與限制？

唐鳳回應，疫苗護照是在國與國之間，疫苗通行證則是在國內，兩者要分開看待。他說，疫苗護照是護照、領事的延伸，人們在入出國時，每個主權國家本來就都有限制，就算沒數位疫苗護照，最後也是會透過紙本解決。

唐鳳說，此時數位知識，就是解決紙本可能不易驗證的痛點，數位於此可幫很多忙，不過在國內通行證用法上，反而是創造新的痛點，對於還沒打疫苗、不適合打疫苗者，會產生所謂的歧視

唐鳳說，之前指揮中心與他討論過，關於疫苗護照這部分要怎麼應用，他認為應先專注在護照的部分，等這塊大家都使用習慣，覺得沒什麼問題後，未來大家對於通行證的討論，就比較能基於第一手經驗，可以就事論事。

疫苗 護照 唐鳳

延伸閱讀

台中已造冊長者搶預約疫苗 里長：通知單應提早發！

他狂槓龜怨只選4種加碼券中籤率變低？ 中獎規則一次講明白

【重磅快評】把人民當傻瓜和盤子的簡訊實聯制該廢了吧

謝郭董露餡？被抓包第九類 徐巧芯：塔綠班黑人變搞笑

相關新聞

泰企業肯定台商形象 但 「善待勞工」表現較不受認同

台亞基金會今天發布「台灣與台商形象泰國調查計畫」成果，報告顯示，尊重法治、醫療衛生進步、友善最能代表台灣整體形象，也肯定...

影／通膨蠢蠢欲動 林伯豐呼籲政府提早因應

油煤等原物料持續上漲引發通膨壓力蠢動，三三會理事長林伯豐今天呼籲政府提早研擬因應對策，並提出重新檢討能源政策，要考慮發展...

基本工資調升 林伯豐喊話調降企業勞保負擔比重

三三會理事長、工商協進會理事長林伯豐今天表示，基本工資調升，政府應推出配套措施，降低企業受到的衝擊，將企業、政府和勞工間...

通膨有感 中經院估今年全年CPI1.84％、明年1.80％

台灣九月消費者物價指數年增率達2.63%，引發國人通膨疑慮，中經院今天預測指出，由於全球經濟反彈復甦，推升各項物資需求，...

電動車接續嚴凱泰夢想 嚴陳莉蓮攜手鴻海 能帶裕隆重返榮耀？

鴻海日前在集團盛事「鴻海科技日」上，發表外界期待以久的三款電動車，作為重要的合作夥伴，裕隆董事長嚴陳莉蓮也罕見公開露面，並宣示旗下的納智捷與中華品牌，將是鴻華先進的首發客戶。在一連串的改革後，電動車顯然是嚴陳莉蓮帶領裕隆重返往日榮耀重要的一步棋。

疫情影響持續 前9月僑外資來台投資金額大減三成

受新冠肺炎疫情影響，據經濟部投審會20日公布統計數據，2021年1到9月，台灣共核准僑外投資件數為1,968件、投（增）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。