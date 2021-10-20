七期燃油機車補助將屆期 環保署：基本上不再補助

立法院衛環委員會今（20）日邀請環保署報告業務概況，立委關切減碳、運具電動化、七期燃油機車補助等議題，環保署長張子敬直言，「基本上七期不會再補助」，明年七期汰舊換新補助停止後，環保署會研擬其他配套的協助方案，加強減碳、減空汙的目標。

民進黨立委莊競程、洪申翰今日先後針對電動車推動提出質詢，指出電動車扮演未來減碳重要的角色，且電動機車的減碳效果優於七期燃油車，然而補助政策卻讓燃油機車銷售量大幅成長，銷量相當於電動車的八倍。

張子敬答詢指出，運具電氣化是未來的趨勢，提出七期燃油機車補助，原先是基於改善空汙的目標，沒想到會有這麼大的影響，推測可能是廠商在前一波補助屆期前，進行強力促銷，多面向原因所致。

洪申翰表示，每輛機車平均使用年限約13年餘，這批新購燃油機車，至少須花十年才能淘汰，電動車與燃油車的減碳效果的差異，在未來會愈來愈大，要求環保署提出配套。

張子敬表示，七期燃油機車的汰舊換新補助，明年確定會停止，但會研擬其他的配套方式；至於電動機車的部分，明年補助或不補助，會在今年底前決定。

張子敬指出，運具電氣化是全世界的趨勢，為鼓勵電動機車發展，首先須先邀請業者討論，瞭解電動機車推動的瓶頸，但不一定是靠補助，譬如電池交換站等基礎設施不足，看環保署是否能介入協助。