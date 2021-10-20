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泰企業肯定台商形象 但 「善待勞工」表現較不受認同

聯合報 / 記者張加／即時報導
台亞基金會董事長蕭新煌出席「台灣與台商形象泰國調查計畫」報告發布會。記者張加／攝影
台亞基金會董事長蕭新煌出席「台灣與台商形象泰國調查計畫」報告發布會。記者張加／攝影

台亞基金會今天發布「台灣與台商形象泰國調查計畫」成果，報告顯示，尊重法治、醫療衛生進步、友善最能代表台灣整體形象，也肯定台商遵守法規、創新、注重信用的形象；值得注意的是，台商形象在「履行企業社會責任」和「善待勞工」的表現較不受認同。

「台灣與台商形象泰國調查計畫」以問卷訪問121位與台商有業務往來的泰國企業管理階層。根據報告，在國家整體形象，前三名依序為日本、台灣、美國，而企業形象前三名為美商、台商、日商。

台亞會2019年啟動台灣與台商形象調查計畫，陸續完成越南、印尼、泰國調查。台亞會董事長蕭新煌今天在調查報告發布會表示，在三國調查中，台灣表現最傑出的領域為經濟貿易、科學與科技、觀光旅遊。

蕭新煌也提出，三分調查都顯示台商在環保、勞工方面表現不夠理想，我方應該好好處理，以改善缺點；蕭新煌回應媒體提問時表示，還是希望僑委會未來與台商聚會時，可以多強調台商要了解自己的形象，改善做得不好的部分。

蕭新煌說，台亞會執行調查後，都會與僑委會及台商討論，也認為台商協會可以帶動形象改變，例如在當地多做一些環保方面的宣導等；蕭新煌也注意到一個有趣現象，目前接觸到的台商第二代有點不太一樣，他們大多知道要注意環保、勞工，多參與社會。

台亞會兼任資深研究員暨中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈也提醒，受訪者認為台商在環境永續、社會參與上，較不如經濟與科技上的表現受肯定，這是台商形象進一步提升，尚需努力的部分。

據台亞會新聞稿，蕭新煌認為，歷年調查計畫反映出當地利害關係人正面看待台灣與受訪者國家的雙邊關係，並期待合作推動產業創新，因此我政府與企業應積極把握契機，在新南向政策下聯手推進產業創新、觀光旅遊、醫療衛生、人才培育。

台亞會執行長楊昊表示，該會長期執行海外調查，追蹤台灣與台商形象，希望能以客觀調查成果促進更多公私協力，推動形象轉型與再造。

台商 泰國 僑委會

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