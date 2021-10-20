SOGO黃晴雯談ESG：良善是唯一不會失敗的投資

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（20）日出席台灣女董事協會2021年座談會，分享「女性治理大時代，ESG永續新顯學成關鍵」，談SOGO百貨推動企業社會責任初期面對的困難，以及近年展現的成果。她表示，從CSR到ESG這15年以來有三個重要體會，包括1、路走對了 就不怕遠，2、不只要做社會最好的企業，還要做對社會最好的企業，3、良善是唯一不會失敗的投資。如今CSR已成為企業內重要的DNA。

黃晴雯說，推動社會企業責任的初期，最辛苦的是和內部團隊溝通的過程，SOGO是台灣百貨公司的坪效王，但不只要享受百貨業金雞母的榮耀，如何讓社會企業責任成為全員的信念，推動過程並不容易，需要不斷告訴自己要堅持下去，尤其落實ESG的過程中，很多事並不會立竿見影，而且要改掉長久的習慣，或因陋就簡的態度，但一但出現成效，就能成為改善公司體質的關鍵。

除了和內部團隊溝通，SOGO進一步和供應商溝通，並設定高標準，和供應商擬定企業社會責任條款，簽署條款的合作廠商覆蓋率是100%，而透過這個過程，也和供應商建立了更緊密的關係。

黃晴雯也談到這15年來的重要體會，她說，路走對了，就不怕遠，對的事情要堅持下去。其次，SOGO不只要做社會最好的企業，還要做對社會最好的企業，要將營運成績和社會分享。很多人問她，ESG是筆好投資嗎？她引述美國作家梭羅所說的「良善是唯一不會失敗的投資」，推動ESG受惠的不僅是合作廠商和消費者，其實最大的受惠者是自己。Esg不僅是共好、承擔、承諾 ，也是最佳投資。尤其是災難危機來臨時，人們特別需要信賴感、安全感，穩定的公司治理可讓投資人信任。