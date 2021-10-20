快訊

高端發布重訊前至少9次交易爆量 藍委：內線交易事證很明確

城中城善款激增破億 里長：多人冒名想登記成住戶

SOGO黃晴雯談ESG：良善是唯一不會失敗的投資

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

遠東SOGO百貨董事長黃晴雯今（20）日出席台灣女董事協會2021年座談會，分享「女性治理大時代，ESG永續新顯學成關鍵」，談SOGO百貨推動企業社會責任初期面對的困難，以及近年展現的成果。她表示，從CSR到ESG這15年以來有三個重要體會，包括1、路走對了 就不怕遠，2、不只要做社會最好的企業，還要做對社會最好的企業，3、良善是唯一不會失敗的投資。如今CSR已成為企業內重要的DNA。

黃晴雯說，推動社會企業責任的初期，最辛苦的是和內部團隊溝通的過程，SOGO是台灣百貨公司的坪效王，但不只要享受百貨業金雞母的榮耀，如何讓社會企業責任成為全員的信念，推動過程並不容易，需要不斷告訴自己要堅持下去，尤其落實ESG的過程中，很多事並不會立竿見影，而且要改掉長久的習慣，或因陋就簡的態度，但一但出現成效，就能成為改善公司體質的關鍵。

除了和內部團隊溝通，SOGO進一步和供應商溝通，並設定高標準，和供應商擬定企業社會責任條款，簽署條款的合作廠商覆蓋率是100%，而透過這個過程，也和供應商建立了更緊密的關係。

黃晴雯也談到這15年來的重要體會，她說，路走對了，就不怕遠，對的事情要堅持下去。其次，SOGO不只要做社會最好的企業，還要做對社會最好的企業，要將營運成績和社會分享。很多人問她，ESG是筆好投資嗎？她引述美國作家梭羅所說的「良善是唯一不會失敗的投資」，推動ESG受惠的不僅是合作廠商和消費者，其實最大的受惠者是自己。Esg不僅是共好、承擔、承諾 ，也是最佳投資。尤其是災難危機來臨時，人們特別需要信賴感、安全感，穩定的公司治理可讓投資人信任。

SOGO 黃晴雯

延伸閱讀

大師智庫論壇／蘇建榮：三面向挺永續投資

後疫情時代 ESG錢景閃亮

女性投資 逾六成挺ESG

企業攜手社福，共創ESG雙贏真價值

相關新聞

影／通膨蠢蠢欲動 林伯豐呼籲政府提早因應

油煤等原物料持續上漲引發通膨壓力蠢動，三三會理事長林伯豐今天呼籲政府提早研擬因應對策，並提出重新檢討能源政策，要考慮發展...

基本工資調升 林伯豐喊話調降企業勞保負擔比重

三三會理事長、工商協進會理事長林伯豐今天表示，基本工資調升，政府應推出配套措施，降低企業受到的衝擊，將企業、政府和勞工間...

通膨有感 中經院估今年全年CPI1.84％、明年1.80％

台灣九月消費者物價指數年增率達2.63%，引發國人通膨疑慮，中經院今天預測指出，由於全球經濟反彈復甦，推升各項物資需求，...

電動車接續嚴凱泰夢想 嚴陳莉蓮攜手鴻海 能帶裕隆重返榮耀？

鴻海日前在集團盛事「鴻海科技日」上，發表外界期待以久的三款電動車，作為重要的合作夥伴，裕隆董事長嚴陳莉蓮也罕見公開露面，並宣示旗下的納智捷與中華品牌，將是鴻華先進的首發客戶。在一連串的改革後，電動車顯然是嚴陳莉蓮帶領裕隆重返往日榮耀重要的一步棋。

疫情影響持續 前9月僑外資來台投資金額大減三成

受新冠肺炎疫情影響，據經濟部投審會20日公布統計數據，2021年1到9月，台灣共核准僑外投資件數為1,968件、投（增）...

通膨壓力增 國際農工料價格齊漲、只有工業原料價格跌

國際原油、原物料價格都飆升，通膨壓力持續增溫。主計總處公布國情統計資料顯示，今年截至9月底，國際農工原料價格漲跌互見，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。