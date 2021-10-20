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全球脫碳率達2.5% 資誠：減碳仍須五倍努力

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

資誠聯合會計師事務所今（20）日發布《淨零排放經濟指數報告》，報告指出，儘管新冠疫情讓全球碳排放量暫時降低，但全球脫碳率必須提升五倍，才能符合《巴黎協定》的減碳目標。

報告指出，疫情讓2020年全球能源需求下降4.3%，導致全球與能源相關的二氧化碳排放量年減5.6%，全球碳排放總量也跟著下降，讓2020年全球脫碳率達到 2.5%；即便如此，跟2019年脫碳率2.4%相比，僅僅是略為提升，與控制全球暖化的目標仍相去甚遠。

根據報告，2020年全球脫碳率約為2.5%，未來每年脫碳率需要提升五倍至12.9%，才能在2030年，將全球碳排放量減半，並在2050年達到淨零排放目標，以控制全球暖化目標升溫在1.5°C以內，實現《巴黎協定》的目標。

資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，過去一年來，企業和政府對氣候變遷採取行動的決心越來越強，但是減碳目標的距離仍持續擴大，但行動還不足以因應全球氣候危機的規模和急迫性，在全球經濟體中的所有產業，都需要轉型來實現淨零排放。

李宜樺表示，即使在2020年全球經濟成長放緩的情況下，20國集團（G20）卻沒有任何一個國家的脫碳率能夠達到12.9%，只有少數國家脫碳率能達到10%以上；儘管G20的大多數成員都制定了遠大的氣候目標，但這些目標尚未轉化為明確的政策行動。

李宜樺指出，私部門在提供積極的氣候行動方面可以發揮重要作用，要在2050年實現淨零排放，需要公私部門和跨產業之間的合作，然而企業仍需要政府發出明確一致的信號，以激勵企業採取氣候行動。

碳排放 巴黎協定 疫情

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