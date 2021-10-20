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寒冬恐再加劇通膨！中經院示警：通貨膨脹明顯有感

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

關於全球關注的通膨問題，中經院分析，由於全球經濟反彈復甦，推升各項物資需求，加上五缺（缺料、缺工、缺晶片、缺貨櫃、缺電）等因素推升全球物價水準，預估國內CPI年增率約1.84%，較2020年的負0.24%差距2.08個百分點，「通貨膨脹明顯有感」。

至於2022年CPI年增率部分，中經院預估為1.80%，與2021年相仿，都在2%以下。

中經院院長張傳章表示，民間是對通膨滿憂心的，至於現在的能源價格是短暫的漲，還是會持續到2022年的Q2、Q3，政府及早因應會比較好，才不會措手不及。

張傳章還提到，近幾個月進口物價指數維持高檔，不得不重視，因為進口物價上漲可能會進一步傳導到民生物資，現在部分餐飲業已經開槍（漲價）了，會不會產生連鎖效應有待觀察。此外，振興五倍券開跑可望刺激買氣，廠商面對原物料及進口成本上漲，會自己吸收、還是趁勢調漲，也值得關注。

此外，輸入性通膨可能會持續多久？張傳章表示，以美國的CPI來看，今年底前應該都會維持在5%。因此，可能還要看我們對於斷鏈問題的處理，還有氣候因素。

張傳章指出，很多人都預測今年將是個寒冬，對石油的需求肯定會再進一步推升石油價格，需特別注意外，關於輸入性通膨，更要注意國際能源價格，包括天然氣、煤、石油都有向上趨勢。另外，就是大宗物資也都維持在高檔，包括現貨、期貨，尤其以期貨組成的CRB指數，也還是持續維持在高檔。

張傳章強調，「國際能源」和「大宗物資」價格，是造成國內物價上漲的二個因子，政府應持續密切觀察。

通膨 物價 石油

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