五倍券行政費用九成「先付後審」 立委：閹割立法權

新冠肺炎紓困振興特別預算第4次追加預算案今（18）日於立院財委會進入審查程序，不過光是討論第一案就引發口水戰，在野立委認為，經濟部在立院審預算之前，已經將行政費用的預算使用了近九成，有違特別條例中的「緊急需要可先行支付一部分」，立委賴士葆更批「錢都花完了要審什麼？」根本是「假借防疫即時性，閹割立法權、行使獨裁權」。

立法院財政委員會今與內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會召開聯席會議審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案（2021年1月15日至2022年6月30日）」，邀請行政院、經濟部、國發會、衛福部、交通部、金管會、財政部、教育部、內政部、客委會等部會出席。

立委張其祿提案，透過五倍券政策與實行可看出，政策與預算規劃仍應經過民意機關討論，才能讓政策效果最大化，因此行政院應遵循未來規劃相關防治及紓困振興特別預算的「振興」政策及預算，要先由立法院審議特別預算通過後，始得執行。

民進黨團總召柯建銘首先反駁，此提案是「違法提案」，若通過、要將「振興」拆開，是抵觸立法院自己通過的特別條例。

立委賴士葆指出，依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第11條第4項，「為因應各項防治及紓困振興措施之緊急需要，各相關機關得報經行政院同意後，於第一項特別預算案未完成法定程序前，先行支付其一部分」，但據他向經濟部官員詢問得知，五倍券預算的「行政費用」約20億元，已經用掉18.28億元，「錢都花完了，還能砍嗎？還審什麼？」他痛批審查都是假的，「假借防疫即時性，閹割立法權、行使獨裁權」，把立委當橡皮圖章。

立委林德福認為，因為緊急需要，要先行動支一部分是沒有問題的，問題在於「比例原則」，大家在意的是審查前就用了九成，算不算是「一部分」，他表示，不能把立院給的方便當隨便。立委蔡壁如也要求，應該說明部會對於「緊急需要」的定義、「一部分」是指多少錢，否則全台灣都很緊急，但台北市熊好券也要等市議會通過才能發。

經濟部長王美花回應，會提前動支預算，要看有無「緊急性」、「必要性」與「時效性」，內需產業在疫情期間急速降溫，疫情緩和後就亟需規劃振興方案，才會先依循去年三倍券先行設計，目前業者也都很有感、反應良好。她也證實，加班費部分都已經執行完，與五倍券系統建置、印製、運輸等各家廠商的契約也都簽完，但是按期撥付，不是全部都已經撥付完畢，如果和廠商沒簽契約，五倍券就都不能執行。

立委楊瓊瓔批，已經簽下契約，就代表是進行中，難道可以毀約嗎？立院若是覺得不需要，還可以刪減相關款項嗎？王美花表示，與廠商契約中都有加註「如果立法院有增刪」的相關保留條文。

主計總處主計長朱澤民也解釋，振興五倍券總預算約1200幾億元，目前主計總處僅撥付200多億元，其中有200億元左右都是用來提供銀行進行五倍券兌付，且他指出，所謂「支付」就是已經付出去的，還沒兌付的款項、未撥付的契約尾款都不算已經支付。