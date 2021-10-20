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疫情影響持續 前9月僑外資來台投資金額大減三成

聯合報 / 記者陳政錄／台北即時報導
受疫情影響，今年前三季僑外資來台和台灣對外投資的件數、金額除新南向國家外，多較去年減少。圖為製造業示意圖。 （聯合報系資料照）
受疫情影響，今年前三季僑外資來台和台灣對外投資的件數、金額除新南向國家外，多較去年減少。圖為製造業示意圖。 （聯合報系資料照）

受新冠肺炎疫情影響，據經濟部投審會20日公布統計數據，2021年1到9月，台灣共核准僑外投資件數為1,968件、投（增）金額約44億1,773萬美元（合新台幣1,325億3,205萬元），分別較去年同期減少23.57%和30.47%。

經濟部投審會表示，投資件數、金額仍因全球新冠肺炎疫情持續，大型跨國企業投資活動趨緩，呈現負成長趨勢。

政府推動新南向部分，核准新南向國家來台投資件數364件，年減9.23％，但投（增）資金額5億9,083萬美元，年增達97.87％，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞；另，1到9月，投審會核准（備）對新南向國家投資件數為97件，年減27.61％，但投（增）資金額約54億5,847萬美元，較上年同期增加178.27％，主要集中於新加坡、越南、泰國等地。

其他對外投資方面，1到9月投審會共核准（備）306件，年減24.63％；投（增）資金額約89億6,892萬美元，較上年同期增加33.23％。投審會表示，主因為核准環球晶圓股份有限公司以25億美元，增資新加坡GWAFERS SINGAPORE PTE. LTD. 暨間接投資德國GLOBALWAFERS GMBH收購德國SILTRONIC AG（世創電子）等大型投資案所致。

陸資方面，1到9月核准陸資來台投資件數為26件，年減66.67％，投（增）資金額約3,406萬美元，年減72.06％；另核准對中國大陸投資件數為321件，年減8.81％，核准投（增）資金額約28億6,084萬美元，也年減32.13％。

投審會表示，陸資來台投資件數、金額變化，主要受國際情勢變化，美中關係及兩岸情勢變動、經濟部修正大陸地區人民來台投資許可辦法等措施所致；赴陸投資方面，也受中國大陸投資環境不若以往，以及美中貿易衝突、科技戰持續等因素等影響，讓台商更趨謹慎觀望。

投審會

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