通膨壓力增 國際農工料價格齊漲、只有工業原料價格跌

國際原油、原物料價格都飆升，通膨壓力持續增溫。主計總處公布國情統計資料顯示，今年截至9月底，國際農工原料價格漲跌互見，其中以初級原料為主之 CRB 指數（美國商品研究局期貨指數）較上(109)年同月底上漲 54.1％，主要因為西德州中級(WTI)原油較上年同月底漲幅高達88.0％。此外，、農業原料價格因為天災影響，供給減少，棉花上漲6成7最多；但工業原料的貴金屬黃金及銀受近月美元走強影響，價格下跌。

主計總處表示，今年9月底以初級原料為主之 CRB 指數（美國商品研究局期貨指數）較上(109)年同月底上漲54.1%，主因19項組成成分中，占比達 23％的西德州中級(WTI)原油較上年同月底漲88.0％，原因是隨著全球經濟復甦，油價攀高，加上基數較低所致。若與8月底相較，由於美國墨西哥灣受颶風侵襲影響石油及天然氣生產進度，庫存下降，加上全球燃料需求增加，致WTI 原油價格較8月底上漲9.9％，CRB 指數亦漲4.9％。

農業原料價格方面，9月底與上年同月底相較，因為產地受疫情及天災影響，供給減少，加以景氣復甦帶動需求回升，價格大幅揚升，其中以棉花漲6成7最多，糖、玉米、小麥及黃豆漲2成3至4成7；與上月底相較，各農業原料漲跌互見，其中棉花受需求強勁影響，價格漲14.8％較多，黃豆則因供給充裕，價格下跌。

工業原料價格方面， 9月底與上年同月底相較，貴金屬黃金及銀受近月美元走強影響，價格下跌，LME 基本金屬則因全球經濟逐步復甦，需求回升，致價格漲幅仍大；與上月底相較，貴金屬受美元走強影響，價格下跌，基本金屬受中國大陸房地產放緩引發需求擔憂，價格亦多呈下跌，惟鋁及錫則因供給疑慮，價格上漲。