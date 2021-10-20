輸入性通膨來勢洶洶 最新國際原油、農工原料價格驚人

輸入性通膨來勢洶洶！最新國際原油、農工原料價格漲幅驚人。根據主計總處公布的最新國情統計通報資料顯示，今年9月底以初級原料為主的CRB指數（美國商品研究局期貨指數）較上年同月底上漲54.1%，主因19項組成成分中，占比達23%的西德州中級（WTI）原油較上年同月底大漲88.0%。

能源為物價之母，一旦能源大漲，將導致萬物皆漲。主計總處官員本月初即曾鬆口表示，通膨壓力確實已升高，由於國際能源價格持續上漲，需密切關注輸入性通膨。

主計總處指出，根據資料顯示，隨全球經濟復甦，油價攀高，加上基數較低所致，若與8月底相較，由於美國墨西哥灣受颶風侵襲影響石油及天然氣生產進度，庫存下降，加上全球燃料需求增加，則使得WTI原油價格較8月底上漲9.9%，CRB指數亦漲4.9%。

工業原料價格方面，今年9月底與上年同月底相較，貴金屬黃金及銀受近月美元走強影響，價格下跌，LME 基本金屬則因全球經濟逐步復甦，需求回升，致價格漲幅仍大；與上月底相較，貴金屬受美元走強影響，價格下跌，基本金屬受中國大陸房地產放緩引發需求擔憂，價格亦多呈下跌，惟鋁及錫則因供給疑慮，價格上漲。

農業原料價格部分，今年9月底與上年同月底相較，主因產地受疫情及天災影響，供給減少，加以景氣復甦帶動需求回升，價格大幅揚升，其中以棉花漲六成七最鉅，糖、玉 米、小麥及黃豆漲二成三~四成七，與上月底相較，各農業原料漲跌互見，其中棉花受需求強勁影響，價格漲14.8%較多，黃豆則因供給充裕，價格下跌。