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富邦金證實董事長蔡明興確診 公司營運不受影響職務

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
富邦金董事長蔡明興（中）富邦金／提供
富邦金董事長蔡明興（中）富邦金／提供

外傳富邦金控（2881）董事長蔡明興確診，富邦金控今（20）日一早發布最新回應證實此一消息：「本公司董事長日前自國外返台，於機場採檢COVID確診，目前於專責病房隔離中，健康狀況良好。本公司及董事長感謝各界的關心，公司營運及各項業務不受影響。」

富邦金指出，公司已內部公告董事長休假訊息，並已依規定公告代理人，完善公司治理。相關消息指出，蔡明興休假期間（10月18日至10月31日），董事長職務將由董事蔡明忠代理。

富邦金今日一早在證交所發布重大訊息強調，本公司依主管機關防疫規範，訂定應變措施，並落實防疫規定；針對媒體報導董事長確診一事，對本公司財務業務無重大影響。

指揮中心昨日公布，國內新增5例境外移入個案，分別自美國、阿拉伯聯合大公國、菲律賓、馬來西亞入境，市場昨日盛傳某金控董座，自美國回來隔離期間確診新冠肺炎，年紀和案16448剛好相符。

對此傳言，昨日下午防疫指揮中心回應記者提問時指稱「無法確認也不否認」，但僅匡列同班機接觸者5人，市場解讀是搭私人包機，依公布案例年齡60幾歲、搭私人包機等線索，金融圈認為符合條件的就只有富邦金董事長蔡明興，而富邦金於今日上午證實此一消息。

根據指揮中心資料，案16448為本國籍60多歲男性，曾完整接種過兩劑AZ，10月16日自美國入境採檢確診，屬於突破性感染，有發燒、肌肉痠痛、喉嚨痛等症狀，已匡列同班機接觸者5人，列居家隔離。

富邦金控 美國

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