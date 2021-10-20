時尚電商行銷Rosetta.ai獲得Pre A輪投資240萬美元

為時尚電商提供 MarTech （行銷科技）解決方案的AI科技公司Rosetta.ai 近期完成 240 萬美元 Pre-A 輪募資，投資者包括美國宏道資訊 BroadVision, Inc. 創辦人陳丕宏與 500 Global (原 500 Startups)、Artesian VC、AVA 天使投資平台、Loyal VC、SOSV 等股東。

BroadVision 創辦人、也是Pre-A 輪領投人陳丕宏指出，後疫情時代下個人化行銷的需求將會激增，而 Rosetta.ai 的解決方案為亞洲時尚電商帶來卓越的成長，Rosetta.ai業務在過去三年間成長了 300%，是一個拓展全球市場的最佳時機，也促使 500 Global 決定加碼投資。

Rosetta.ai 憑藉過去服務1,000 家以上品牌的經驗及獨特的深度學習 (Deep Learning) 技術，提供顏色、質料、款式 消費者偏好分析，協助店家對網路上每個個人客戶更精準規劃行銷，其營運策略，市場定位、解決痛點及服務模式獲得國內外投資人看好。

Rosetta.ai 創辦人暨執行長黃子豪表示，資金將用以推動全球市場的業務，根據市場動態持續優化產品。Rosetta.ai 能做到的是「把顧客心裡面真實的個人喜好抓取出來」。客戶有大型國際美妝品牌，也有台灣中小型服飾電商，網站帶來 2 倍平均客單價 (Average Order Value) 與 3 倍轉換率的成效。

Rosetta.ai 共同創辦人暨營運長李宜庭指出，相比於滿足消費者需求，時尚產業更需要去創造需求，Rosetta.ai協助服飾及生活美學商家與擁有各式各樣風格偏好的消費者們建立真正的連結，把對的商品推薦給對的人，就像是把在實體門市才體驗得到的店員推薦帶到線上且更加精準地掌握顧客喜好。

Rosetta.ai使用圖像作為機器學習的基礎，透過先進的深度學習 (Deep Learning) 技術，訓練出精準判斷顧客購買偏好的模型，從服裝款式、設計、布料甚至每年流行時尚色都可以被 AI 辨識，建立顧客的消費偏好檔案，幫助電商即時洞察消費者行為，在網站內為每一位消費者提供個人化的商品推薦，顧客離開網站後，還能自動針對每一位消費者進行再行銷。在數據分析方面，Rosetta.ai 提供電商平台消費區間、偏好趨勢、衣料材質與每一位顧客的消費輪廓。