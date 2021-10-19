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將寫42年來最低紀錄 桃機今年旅客進出人數恐不到百萬

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
疫情強烈衝擊機場，今年桃園國際機場旅客進出量恐寫下桃機開場42年多以來的最低量紀錄。 記者楊文琪/攝影
疫情強烈衝擊機場，今年桃園國際機場旅客進出量恐寫下桃機開場42年多以來的最低量紀錄。 記者楊文琪/攝影

疫情持續近兩年，各國邊境嚴管，旅客出不去、進不來，桃園國際機場旅客量呈雪崩式銳減，今年1至8月進出旅客量不到61萬人次，9月份初估也僅六、七萬，以此推估，桃機今年全年旅客進出量恐不足百萬人次，將寫下桃機1979年開場營運42年多以來的歷史最低量。

桃機公司主管表示，現在各國加速施打疫苗，確診病例已明顯減少，有些國家甚至開始放鬆境管限制，預期在各國加快提高疫苗覆蓋率下，寄望明年客運量可快速回升。

桃機公司主管指出，今年疫情甚於去年，尤其5月中旬爆發華航機師染疫、諾富特飯店群聚感染事件後，疫情指揮中心對於機場的管控更為嚴格，除了停止轉機客來台轉機，入境旅客量也大減，而因為國內缺少疫苗，所以6、7月有不少民眾搭機飛往美國、關島施打疫苗，也有人飛往帛琉旅遊兼打疫苗，故出境旅客較入境為多，但統計下來，今年1至8月的月均旅客量，竟僅是沒有疫情時期平均每日13萬多人次的五成五左右。

相關主管指出，因出入境嚴管，國人即使可以自由出國，但返國後必須強制入住防疫旅館隔離14天，期滿採檢確認沒有染疫後才能回家，所以國人出國意願極低，而外籍人士來台同樣要入住防疫旅館隔離14天，在嚴格管制和極不方便下，一向人聲鼎沸的桃園國際機場，從去年到今年都是冷冷清清的景象。

據桃機公司統計，2019年沒有疫情時，桃機服務進出旅客量多達4,868.9萬人次，平均一天有13.3萬多名旅客，去（2020）年疫情爆發，但1、2月機場並未管制，桃機服務旅客數還有743.8萬多人次，但今年疫情更甚於去年，機場管制也更嚴格，故進出旅客量均呈雪崩式銳減。

不過，唯一的好消息是，因疫情逐漸趨緩，指揮中心已放寬機場飲食規定，桃園機場從6月9日起禁止餐廳內用四個多月後，今（19）日終於恢復，不過，因機場沒有多少旅客，機場各餐廳還是以服務機場工作人員為主。

桃園機場 疫情 桃機

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桃機1到8月出入境暴跌剩60萬人 僅3成餐廳營業

影／桃機開放出境區域內用 旅客表示：比較有出國的感覺

影／桃園機場出境區餐飲 明天開放內用

窺見第三航廈之美－出自世界頂尖建築師之手的桃機第三航廈

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