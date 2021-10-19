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國際油價飆漲恐衝擊民生經濟 中油：已有雙機制實施緩漲

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中油加油站。 圖／中油提供
中油加油站。 圖／中油提供

近期受到國際油價連續大幅上揚影響，國內油價也隨之調漲，中油強調，為降低油價上漲對經濟發展及民生產業的衝擊，政府於2007年9月1日及2018年5月11日已分別制定「亞鄰競爭國最低價」以及「油價平穩措施」雙重機制因應，以減輕民眾負擔，並達成照顧民生實際成效。

中油表示，2021年截至上周（10月17日）止，共計有39週因觸及亞鄰競爭國（日、韓、港、星）最低價及4周啟動平穩措施，而未足額調整油價，中油汽、柴油每公升仍各吸收了1.2及2.3元，累計吸收未調足金額已高達67.71億元，就算依國際機構研判國際油價最嚴峻狀況、推估年底達每桶100美元，導致國內油價上漲至35元以上，仍可依雙重機制運作由中油及政府吸收75％漲幅，民眾負擔將可大幅減輕。

中油表示，實施亞鄰競爭國最低價及平穩機制已同時兼顧照顧民生及維持產業競爭力需要，降低油價上漲產生的衝擊，顧及國內能源完全仰賴進口，為使能源效益達到最大化，現行油價仍宜依「亞鄰競爭國最低價」及「油價平穩措施」雙重機制因應調整。

國際油價 中油 重機

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