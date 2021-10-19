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六輕四期儲槽調整案 環評初審過關

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

因應市場需求變化，六輕四期擬調整毒性化學物質儲槽規畫，本案於今（19）日再度闖關環評初審，於專案小組第二次會議便順利通過。

環保署指出，本案的主管機關為經濟部工業局，開發單位為台塑化（6505），變更內容項目是舊有的「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」，本次變更的重點，在於六輕工業區的碼頭港口區，既有的八座化學品儲槽，擬將化學物質由固定儲槽儲存方式，變更為彈性調配儲存方式。

開發單位指出，在原始規畫中，毒性化學物質產品都是存放於四座大槽之中，但基於無毒性的產品市占提高，配合市場需求，本次修正後預計改彈性儲存方式，開放改利用小槽儲存毒性化學物質，此舉可減少營建污染，避免閒置儲槽，也可減少逸散量，更減少產品的損耗。

環保署指出，由於本案變更未涉及原環評承諾產品品項及產能，經檢視本次變更內容，確實符合《環境影響評估法施行細則》第37條規定，只要檢具變更內容對照表送審即可。

針對本案，專案小組建議為修正後通過，不過開發單位應補充本案儲槽清槽頻率說明、據以調整清槽廢水處理量，並具體表列變更前後各儲槽儲存化學物質種類、儲存量、逸散量等物化特性及操作管理方式，待變更內容對照表定稿備查後，便可實施變更內容。

六輕 環保 環評

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