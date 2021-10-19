軍公教調薪何時出爐？ 蘇貞昌允諾明年元旦前
對於立委關切軍公教待遇何時正式宣布調漲以及幅度多少，行政院長蘇貞昌今（19）日答詢表示，調薪方向已經確定，會趕在明年元旦前。至於幅度，蘇揆表示要尊重審議委員會，會審酌財政負擔與物價指數。
立法院院會今日邀請蘇揆、行政院主計總處主計長朱澤民、人事行政總處人事長施能傑、財政部長蘇建榮、經濟部長王美花等官員，列席報告「111年度中央政府總預算案」並備質詢。
國民黨立委賴士葆質詢時，關切軍公教調整待遇進度，何時會做出決定？蘇揆表示行政院已宣布經濟成果與全民共享，勞工基本工資已經調整，軍公教也是勞苦功高，但還是要遵照程序，召開相關會議，會往這方面走。
對於賴士葆追問確切定案時間，蘇揆表示，行政院往這方面努力，但要尊重程序，也會對軍公教的努力表示肯定與敬意；施能傑補充表示，已經在害審議委員會研議中，近期會積極討論、盡快處理。
至於調整幅度，是否會比照基本工資調漲5％，或是否一定大於3%？蘇揆表示，會審酌各種情況，與財政負擔、物價指數，至於調幅為何，要尊重審議委員會。
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