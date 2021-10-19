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疫情出不了門…去年平均每人國內旅遊6.7次 九年新低

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
109年國人平均每人國內旅遊降為6.7次，年減1.3次，為100年以來新低。示意圖／ingimage授權
109年國人平均每人國內旅遊降為6.7次，年減1.3次，為100年以來新低。示意圖／ingimage授權

新冠肺炎疫情去年席捲全球，主計總處發布國情統計顯示，109年國人平均每人國內旅遊降為6.7次，年減1.3次，為100年以來新低；國人在國內至少旅遊一次者比率降為88.4％，年減2.7個百分點。但是每人每次旅遊支出因為安心國旅補助激勵，每人每次平均旅遊支出達2433元，年增4.9％。

主計總處表示，去年受COVID-19疫情影響，民眾自主減少旅遊行程，機關團體舉辦旅遊活動亦減，所幸政府推出安心旅遊國旅補助、農遊券及客庄旅遊券等振興方案，有助紓緩國內旅遊所受負面衝擊，依交通部觀光局統計，109年國人國內旅遊總旅次1.4億旅次，較108年減15.5％。

至於每人平均國內旅遊，去年為6.7次，較前一年減少1.3次，為100年以來新低；國人在國內至少旅遊一次者比率降為88.4％，減少2.7個百分點。

國人國內旅遊支出方面，主計總處表示， 由於疫情期間跨國旅遊受限，加以下半年國內疫情穩定，且有安心國旅補助激勵，國人在國內從事3天(含)以上旅遊比率13.4％，較108年提高1.8個百分點，推升住宿支出，購物支出亦受惠於各類旅遊券帶動而顯著增加，使得109年每人每次平均旅遊支出達2433元，較前一年增加113元、4.9％，其中仍 以餐飲占比25.2％最高，購物24.7％居次。

若與108年比較，餐飲支出占比25.2%增加3.3個百分點最多，住宿占20.4％，增加1.5個百分點；其餘項目金額及占比都是減少。併計後，109年國人國內旅遊總支出3478億元，年減11.4％。

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