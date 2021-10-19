藍委籲凍漲油價 蘇揆：已有調整機制

「油價上漲已嚴重影響物價，希望政院能凍漲油價！」國民黨立委賴士葆19日於院會表示，沙拉油、雞肉等民生物資大漲，呼籲行政院長蘇貞昌凍漲油價、降低民眾負擔。但蘇貞昌表示，已經凍漲電價，而油價自有調整機制，必須尊重。民眾黨立委賴香伶則呼籲衛福部，降低新冠疫苗補償審定資格，衛福部長陳時中允諾1個月內調整。

油價無法凍漲

賴士葆先詢問蘇貞昌路上便當店多少錢？蘇貞昌表示看內容物，通常要7、80元，但賴士葆直言80元已經買不到很多便當，台灣物價目前雖只漲2%，但其中沙拉油4%、雞肉3%等都高於平均，因此他希望政院能讓國內油價凍漲，但蘇貞昌回應說，需尊重油價因應公式調整之結果，且電價已經凍漲。

賴士葆接著詢問軍公教調薪的進度，蘇貞昌坦言會朝調薪方向，但結果需要等審議委員會走完流程，賴士葆不滿表示，如果再繼續拖延，軍公教明年恐無法調薪，而且政院還要補提案、立院也要審核，他希望1個月內能儘速提出結果，蘇貞昌僅表示會盡力。

賴香伶則質疑台灣的疫苗救濟程序審查過於緩慢，對此衛福部長陳時中表示，由於新冠肺炎相關疫苗幾乎都是EUA通過不久就施打，因此不良反應事件會比以前多，全世界都是如此。不過賴香伶列舉衛福部針對疫苗施打救濟的審議辦法指出，衛福部2018年將辦法改成「醫學證實未支持其關聯性就是無關」，恐將限縮民眾施打疫苗救濟的權利。

擴大救濟範圍

因此她希望衛福部能改善此審議辦法，陳時中則說明，此標準先前是針對醫學實證多的疫苗，如人類乳突病毒疫苗等，但新冠疫苗的實證研究尚缺乏，因此會在1個月內調整救濟的審議程序。民眾黨立委邱臣遠則詢問，民眾施打高端疫苗是否能出國？陳時中則回說，目前最關注美國11月8日以後的決定。

邱臣遠另也問到，台商若施打中國疫苗是否能入境？陳時中表示，目前僅未登記此台商有施打疫苗，但未來是否要開放，還在研議中。

【更多精采內容，詳見 】