對台加入CPTPP潑冷水？ 龔明鑫公開與星野的私下對話

中國大陸和台灣上個月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但台日交流協會首席副代表星野光明昨（18）日在公開場合表示台灣不能那麼樂觀。對此，國發會主委龔明鑫今（19）日指出，星野的發言是出自好意。

龔明鑫上午出席「2021 NEXT BIG Award Ceremony」時，針對星野光明昨日的發言受訪還透露，星野私底下曾對他說，他派駐到台灣最主要的工作，也是現在最重要的工作，就是協助台灣加入CPTPP。龔明鑫坦言，聽了，老實說很感謝、很感動。

龔明鑫指出，他和星野滿熟的，也常常見面，昨日星野的發言是出自好意，他鼓勵台灣可以更主動積極和各個會員國進行雙邊洽談，且每一個國家都有他關心的部分，因此星野提醒我們必須去做一些洽商。

至於福島食品解禁問題，龔明鑫今日則再次強調，政府在雙邊磋商時會堅持國人健康、國際標準、科學根據三原則處理。

台灣經濟學會昨在台灣金融研訓院舉辦「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會，邀請國發會主委龔明鑫、農委會國際處長林家榮、李淳、陳添枝等經濟學者及星野光明與會。

針對台灣申請加入CPTPP，星野光明指出，目前主動表態支持台灣的會員國並不多，新加坡、馬來西亞和智利都支持中國大陸申請案，因此台灣不應該被動等待會員國做出決定，而是應該與會員國積極溝通，爭取入會資格。