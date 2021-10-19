物價指數、失業率雙失真 蘇貞昌允諾調整

物價指數連動通膨估計，但我國物價指數是否反映事實？立委邱顯智今天在立法院指出，2016年主計總處將基期物價指數權數，從「家庭收支調查」改為「國民所得家庭消費調查」，但各國指引都是家庭收支調查，兩者相差7％，若權數不對，也將導致通膨被低估，進而影響利率政策、房價上漲，周而復始。行政院長蘇貞昌允諾應改進，讓調查符合事實。

邱顯智也進一步提出，我國失業率是以「戶籍」為根據，若某人在台北工作、戶籍在屏東，就算是屏東的就業情形，導致失業率嚴重失真。他主張以「長住人口」取代「戶籍人口」作為調查母體。主計長朱澤民為難指出，長住人口是10年調查一次，若要每月調查，「工程很大」。

蘇貞昌認為，邱顯智「今天的質詢都很專業」，他認為道理是對的，若要調查，當然要查實際、查清楚，才是調查的目的，方法上只要可行，不是做不到、或根本不行，就應改進方法，「讓它符合事實才對。」

立法院院會今天邀請蘇貞昌、行政院主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮列席報告「111年度中央政府總預算案」編製經過，並備質詢。

邱顯智質詢時先提出「A圖」和「B圖」兩張圓餅圖，其中，雜項類A圖為7.58％、B圖為14.67％；居住類A圖為27.01％、B圖為22.70％詢問現在的物價指數「權數是哪一個」？蘇貞昌指「讓專業的來」，朱澤民則回答「應該是A圖」，結果邱顯智公佈答案，「是B」。

邱顯智解釋，2016年後主計總處因採用新的權數標準，所以使雜項類大幅攀升，取而代之的是居住類大幅下降。他說，2016年基期物價指數說明，將家庭收支調查改為國民所得消費調查；但主計總處網站中問答處，又提到「物價指數制定，各國採行的是本地家庭收支調查，作為物價指數權重依據，因為物價指數在意的是「實際購買支出」，這是國際在物價指數編定的準則。

邱顯智說，他查了各國的指引都是採用家庭收支調查，「為什麼主計總處前言不對後語？」

朱澤民解釋，物價指數很大一項準則，是要「同規格、同品質」，家庭收支可能會在某一收入增加。

不過邱顯智再顯示家庭收支調查、國民所得民間消費結構調查，顯示兩者占比有重大差異，他說，因為很多設算性支出，導致住宅、服務、水電、瓦斯，大多數的權重都被稀釋，兩者相差了7％，如果物價指數權重不對，通膨估計也會出現嚴重低估。

邱顯智說，當物價指數被低估、通膨也會再度被低估，通膨影響央行利率政策，導致會做出低利政策，房價則會因為寬鬆的貨幣政策，帶動房價上漲，周而復始，「這是非常嚴重的問題」，他認為設算有問題，應督導主計總處，好好把關物價指數，真實反映通膨幅度。

邱顯智隨後也再出示一張表，分別是失業率4.0％、4.0％、3.9％、3.8％，他詢問這對應的縣市，應是「桃園市、台北市、嘉義市、花蓮縣」，還是「花蓮縣、嘉義市、桃園市、台北市」？這次勞動部長許銘春、主計長朱澤民都答對了。

邱顯智說，四個縣市失業率其實差不多，但「台灣各縣市無論城鄉，失業率都差不多，這對嗎？」他說，台灣失業率統計，是以戶籍為基礎，卻因此失真，應以「長住人口」取代「戶籍人口」，作為抽樣母數，才能真實反應各縣市就業狀況。

朱澤民擔心「工程很大」，邱顯智則說，內政部也有以電信人口推估長住人口，否則若持續以戶籍作為調查基礎，會無法反應真實情形。蘇貞昌則允諾應改進，讓調查符合事實，還稱讚邱顯智「今天的質詢都很專業」。