外資下調評等 旺宏、華邦電早盤股價逼近前低

近幾個月以來，外資法人持續看壞記憶體後市，昨（18）日美系外資再度發布報告指出，NOR Flash記憶體的價格可能會第4季觸頂，並將NOR Flash供應商降評，其中包括旺宏（2337）及華邦電（2344），也衝擊該二檔個股今（19）日早盤股價再度走弱，股價並一度逼近前波低點。

受到美系外資調降評等衝擊，今日台股指數一度大漲逾180點，但旺宏及華邦電二檔個股雙雙逆勢下跌，股價明顯走弱，盤中股價跌幅也約在3%至5%之間，其中，旺宏早盤股價低點來到34.2元，相當逼近前波低點34元；而華邦電早盤股價低點則是來到24元，也相當逼近前低23.75元。

美系外資指出，消費電子產品需求疲軟，可能會影響NOR Flash定價，且美國筆記型電腦庫存持續增加，PC及電視需求也呈現疲軟，尤其是在中國，該美系外資也預期，今年的電視出貨量可能會年減2位數。

該美系外資也指出，由於下游的各種需求趨緩，也將使得對NOR Flash需求疲軟，此情況並已限縮第4季NOR Flash定價的上行空間，該美系外資初步預期2022年的供需將更加平衡，意味著定價上漲空間有限，美系外資預測2022年Q1定價與上季相比為持平至下跌。

該美系外資也將所有NOR Flash供應商評等下調，其中，中國大陸記憶體廠兆易創新從「買入」下調至「持平」，台灣旺宏電子與華邦電評等從「持平」降至「減持」。