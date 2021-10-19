物價再攀高　國民黨團：凍漲油價讓調漲基本工資有意義

本土疫情逐步解封後，國內物價已吹漲風，近日又在國際原油持續上漲下，汽油價格也屢屢攀高。國民黨團上午呼籲，民進黨政府應苦民所苦，凍漲油價，讓國內內需市場能夠獲得喘息，讓調整基本工資有實際意義。

國民黨團總召費鴻泰點名，希望油電糖水主管機關的經濟部長王美花能苦民所苦，她與丈夫、國安會秘書長顧立雄是雙薪家庭，丈夫收入是院長級，王收入是部長級，他們家的所得不是一般家庭可以比擬，希望她可以多了解一般國人感受。

國民黨立委賴士葆指出，國際通膨現在進行式，國際油價飆破80元美元，而國際原油漲1元，國內消費者物價指數（CPI）將漲0.01%至0.04%，造成輸入型通貨膨脹，現行物價與水果上漲都跟國際原油價格有關，政府應凍漲油價。

國民黨團副書記長李德維表示，疫情開始後，國人整體收入降低，至今經濟還沒完全復甦，物價卻已節節高漲；過去台北市百元以下雞腿便當比比皆是，現在要找到不容易，小老百姓生活不容易，油電漲價對民眾生活基本消費影響重大。

李德維說，4月50公升油箱加滿約僅800元，現在要1500元，勞動部前幾天才宣布調漲明年基本工資，調高時薪卻未穩定物價，調整就沒意義，小老百姓生活還是很痛苦，籲政府繼凍漲夏季電價後，油價也應該凍漲，讓民眾生活有小確幸。

費鴻泰說，最近油價漲的多，95無鉛汽油已經漲到31元；9月的消費者物價指數（CPI）達2.63，雖相對於美國5.4、歐盟3.4低，但仍創下近幾月新高；現在內需產業還是不是很好，雖然外銷很順暢，建議行政院凍漲油價，苦民所苦。