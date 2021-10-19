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加入CPTPP遭日潑冷水 蘇貞昌：極力爭取但把關國人安全
中國大陸和台灣上個月先後申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但台日交流協會表示台灣不能那麼樂觀，日首相則稱核廢水排海不能推遲。行政院長蘇貞昌上午說，任何有助外貿有利的組織，政府都會極力爭取促成，但對國人健康、產業安全、國家安全，也一定會嚴格把關。
中國大陸和台灣上個月先後申請加入CPTPP，行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中表示，台灣成功機率很高、日本會幫大忙，但日本台灣交流協會首席副代表星野光明昨天卻潑了冷水，直白地說鄧振中過於樂觀，台灣入會難度極高。
另外，日本新首相岸田文雄17日視察福島核電站，重申「廢水排放不能推遲」再度引起國際重視。
對此，蘇貞昌上午在立法院受訪時說，台灣是以外貿為主的國家，任何有助於國人對外貿等有力的事情、有力的組織，政府都會極力來爭取、來促成。但，同時對於國人健康、產業安全、國家安全，「我們也一定會嚴格把關。」
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