第3季財報正向 美股資金動能居全球之冠

美國企業正面表現財報推動股市反彈，聯準會會議紀要與通膨數據也呼應聯準會鷹派觀點，美股動能轉強。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括全球新興市場、亞洲不含日本和拉丁美洲地區股市呈現資金淨流出狀態，而已開發歐洲、歐非中東與美國等地股市則迎來資金淨流入，其中美股以58.43億美元的淨流入資金，動能居全球之冠。

安聯投信表示，美股上周開跑的第三季財報截至目前表現正向，高於預期的通膨數據也呼應官方較為鷹派的論調；加上美國最新首次申請失業救濟金人數也降至2020年3月以來最低水平，激勵美股於上周後半出現反彈，四大指數單周全數收紅，其中以科技成長股為主的那斯達克及費城半導體兩大指數則繳出2%以上漲幅。

安聯投信表示，在美股激勵下全球股市上周後半多有不錯表現，其中道瓊歐洲600單周上漲2.65%表現強勁。在亞洲方面，日本日經東証兩大指數也都有3%漲幅，除陸股與港股指數小幅下跌外，包括台股、印度、韓股與東南亞國家等指數單周也多收紅，整體表現正向。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示， 過去一周在能源價格上升、通膨數據偏高以及對供應鏈的擔憂下，投資人情緒偏向觀望，美股前半周表現相對承壓；不過隨著第三季財報開跑，截至目前公布的銀行與金融股財報多偏正向激勵股市表現，出現反彈。整體來說，近期在多空因素的干擾影響下市場波動加大，但股權性質資產仍有不錯機會，接下來表現也應持續回歸反映總體經濟與企業獲利等基本面因素。

謝佳伶指出，近期總體經濟的利多因子包括了經濟重啟、企業資本支出上升、遞延需求、超額儲蓄與財政利多可期、勞動市場改善，對包括美股在內的風險性資產有正面支撐作用。在風險方面，則有如通膨上升、貨幣政策緊縮、利率有上彈空間、地緣政治風險與中國政策的不確定性等因素。

往後觀察，謝佳伶指出，投資應留意包括美國財政政策進度、服務業復甦狀況、就業數據、疫情發展與供應鏈狀況等指標。在股市的投資主軸上，則建議宜著重在具定價能力的公司、獲利穩定成長的公司及受惠疫情復甦的服務業、乾淨能源與電動車等。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢波動較大主要還是反映包括美國聯準會政策利率、中國限電以及明年電子業需求下滑等因素的干擾，順勢拉回整理。從盤面類股來看，9月底至今金融與電子表現優於大盤，走揚者多以個股為單位有所表現；在相對疲軟的部分則有航運、封測、光學、鋼鐵、PCB與被動元件，反映了對未來需求走緩以及中國限電等狀況的擔心。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，面對台股從9月以來步入另一高波動期，近期海內外各項利空消息未歇、短線累積漲幅大的情形下，高波動符合基本面預期的變化。在投資上建議投資人在布局時仍應躍過眼前紛亂，聚焦中長期成長的產業趨勢，如高速運算、AI、電動車等長線成長趨勢，以及留意在前述趨勢中相對處於有利位階的台灣半導體供應鏈。