工程會協調改善缺工 8月營造業移工達6,480人

行政院公共工程委員會今（18）日指出，為協調改善營造業缺工現象，藉合理化營造業移工規定因急，今年8月營造業移工6,480人，已較去年同期增加1,547人，並透過延長移工工作年限等配套，增加靈活運用移工達914人次。

工程會表示，營造業為國家經濟發展的火車頭產業，在不違反就業服務法及不影響本國勞工權益的前提下，該會已協調勞動部、內政部，於去年及今年合理修正營造業移工規定。

工程會指出，今年8月營造業移工有6,480人，已較去年同期4,933人增加1,547人，另為因應新冠肺炎疫情的邊境嚴管規定，勞動部已有協助產業用人需求之配套措施。

工程會說明，相關配套措施，包括延長移工工作年限、調派工作場所及轉換雇主等，今年度截至8月，廠商已據此靈活運用移工達914人次，舒緩用人需求。

工程會表示，經合理化移工規定及靈活運用在台移工等措施，國內公共建設推動尚稱順利；公共工程兩次以內的決標比率為91.34%，也較前幾年有所提高，相關措施已見成效。

工程會補充，營造業移工是補充性質，本國勞工培育及技術養成，才是永續發展的基石，為從根本解決，將持續偕同內政部及勞動部落實營造業證照制度，強化本勞之技術培訓與聘用，以提升勞工尊榮感及待遇，吸引年輕人投入。