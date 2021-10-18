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傳ECFA將屆期？ 王美花：沒接獲類似訊息

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片
經濟部長王美花。圖／聯合報系資料照片

立法院經濟委員會今日上午舉行專案報告，民進黨立委陳亭妃詢問網路傳出中國大陸片面停止ECFA，從明年1月1日起對台關稅將全面恢復。經濟部王美花當場澄清應是假消息，目前沒有接獲類似訊息，萬一中方要片面停止，會循機制展開協議，進行溝通。

大陸海關總署今年4月12日對外公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求所有國家或地區如進口食品到中國，需要送件申請，新制明年元旦生效。衛福部食藥署15日表示將協助台灣業者向中國海關總署提出申請，進行審核註冊。

陳亭妃質詢表示，自己在網路收到訊息，有影片指出「ECFA即日起不再有效，明年1月1日起恢復關稅」的假訊息，因此詢問王美花是否有收到相關訊息？

王美花回應，截至目前為止，都沒有接到類似訊息，萬一中國大陸宣布單方面停止，也會循機制展開協議，進行溝通。她推測，大陸要求的是明年元旦起加工食品進口要先登記與註冊，但不是只針對台灣，而是世界各國一體適用。

王美花 陳亭妃 ECFA 關稅 經濟部

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