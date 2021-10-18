台欲加CPTPP 學者：「中國因素」也是需克服的難題

台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），學者認為，「中國因素」也是需要先克服的難題，假設台灣被迫比照當年WTO的加入模式，也就是與中國大陸同時加入，加入CPTPP恐將遙遙無期。

台灣加入CPTPP優勢則包含，在持續落後中日韓歐等競爭對手，CPTPP是補課追上競爭對手的最佳機會，且利用外部壓力加速國內產業調整以及行政制度改革、接軌國際、吸引投資，同時可以為台美、台歐FTA準備。

後續台灣仍要面對「中國因素」挑戰，中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳說，中國大陸加入CPTPP動機眾說紛紜，是要與美對抗？還是釋出善意修復澳、加、越關係？李淳說，加入名稱沒有問題，因為CPTPP歡迎所有國家申請，就法律上來說，台灣的資格並沒有問題，且台灣無論出口或是對外投資都是是進口國，外國市場條件改善具有重要意義。

台灣大學經濟學系名譽教授陳添枝解釋，WTO模式可能也是北京政府期待的模式，但時空環境已經改變。假設台灣被迫比照當年WTO的加入模式，由於中國大陸離加入標準還很遠，CPTPP會員與中國大陸的談判將花費很長的時間，這可能讓台灣加入CPTPP將遙遙無期。

而美國是否加入CPTPP，也會影響後續發展。假設美決定不加入，則CPTPP勢必無法接納中國大陸的入會，因為加拿大、墨西哥在USMCA協議中有毒藥丸條款，無法單獨與中國大陸結盟。如果要拒絕中國大陸的加入，又沒有美國的背書，CPTPP-11國也很難作為。

如果美加入，將重啟談判、修正規則，台灣入會可能與美同時獲稍後。在此劇本下，美國加入後，再處理中國大陸入會問題，比較可行。結論則是，唯有在美國強力支持下，CPTPP才可能先擱置中國大陸的申請案，優先處理英國、台灣的申請案，但壓力很大。

但台灣加入CPTPP後，勢必影響美國對台灣農業貿易的利益，必須有所因應，因此美台FTA無法避免，這或許是推動美台雙邊協定的觸媒。

台經院院長張建一表示，台灣申請加入CPTPP對台灣與對全球而言均有重要的意義，台灣的經濟雖然在這兩年有明顯的結構改善，但這只是內部作為。在加入CPTPP後，CPTPP會員能夠提供強力的外在刺激，使台灣進一步真正轉骨成功。

此外，台灣由於地處東亞中心，在民主自由法治的社會基礎下，加上在全球供應鏈扮演關鍵重要的角色，特別是半導體，都使得台灣成為強化與太平洋西岸的關鍵路徑。

台灣經濟學會今（18）日攜手台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會、台灣大學公共經濟研究中心、政治大學台灣研究中心共同來舉辦一場「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會。