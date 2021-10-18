台灣離岸風電因疫延遲 曾文生：2023年就能追回進度

台灣離岸風電發展期程受到新冠肺炎疫情影響人力調度，經濟部次長曾文生表示，全世界評估風電進度被延遲超過1/3，但希望台灣實際上不要被影響到這個程度，目標2022年底、2023年就重新拉回軌道，在2023年就追回進度。

曾文生今（18）日出席「2021第五屆新能源國際論壇」致詞時表示，台灣離岸風電從示範、躉購到現在要推區塊開發，其實是把其他國家的10多年發展路程，用5、6年走完，這比較不容易。

不過，他指出，2020年新冠肺炎疫情對離岸風電建設進度造成非常大的影響，全世界評估風電進度延遲超過1/3，台灣因為正在高度發展，理論上來說，影響程度應該會大於1/3，可是我們希望實際值不要大於1/3、在2022年底、2023年就重新拉回軌道。本來2025年要併網的風場，因疫情緣故准許展延到2026年，但現在因為台電饋電、變電站能夠加速興建，所以也希望風場進度能夠提前。

曾文生樂觀表示，2023年應該可以就趕上前兩年受到疫情影響的進度，2025年要求台電提早完成變電站，讓風場提前併網，這樣2025年離岸風電就能夠照表進行，除此之外，2026、27年開始的區塊開發，我們現在也開始在盤點，希望每年提供1.5GW。

曾文生說，經濟部最近一直在估算，2050年要達到淨零碳排，要有多少綠能，他認為，到時候綠能占比不見得能夠像非製造業為主的國家，可以比較高，或是像非獨立電網國，可以仰賴別人供應，但綠能占比在未來絕對會超過一半以上，甚至會更高，且他相信風電在台灣未來綠能上，絕對是第一主角，也希望相關工作能夠在各界高度支持下順利進行、推在地化工作，希望可以讓台灣新成立雄壯堅強有韌性的風電國家隊。