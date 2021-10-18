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出不了國！三天以上國旅比率增 每人每次旅遊支出逆勢成長

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據主計總處今（18）日發布的國情統計通報資料顯示，2020年受新冠肺炎疫情影響，國人平均每人國內旅遊降為6.7次，但每人每次旅遊支出年增4.9%。 本報資料照片
根據主計總處今（18）日發布的國情統計通報資料顯示，2020年受新冠肺炎疫情影響，國人平均每人國內旅遊降為6.7次，但每人每次旅遊支出年增4.9%。 本報資料照片

根據主計總處今（18）日發布的國情統計通報資料顯示，2020年受新冠肺炎疫情影響，國人平均每人國內旅遊降為6.7次，但每人每次旅遊支出年增4.9%，主因是出不了國，國人在國內從事三天（含）以上旅遊比率提高所致。

主計總處表示，去年受新冠肺炎疫情影響，民眾自主減少旅遊行程，機關團體舉辦的旅遊活動亦減，所幸政府推出安心旅遊國旅補助、農遊券及客庄旅遊券等振興方案，有助紓緩國內旅遊所受負面衝擊。

依統計資料顯示，2020年國人國內旅遊總旅次1.4億旅次，較2019年減15.5%。平均每人國內旅遊6.7次，亦減1.3次，更是2011年以來新低，國人在國內至少旅遊一次者比率降為88.4%，減2.7個百分點。

在國人國內旅遊支出方面，由於疫情期間跨國旅遊受限，加以下半年國內疫情穩定，且有安心國旅補助激勵，國人在國內從事三天（含）以上旅遊比率13.4%，較2019年提高1.8個百分點，因此推升住宿支出，購物支出亦受惠於各類旅遊券帶動而顯著增加，使2020年每人每次平均旅遊支出達2,433元，年增4.9%或增113元。

其中，仍以餐飲占比25.2%最高，購物24.7%居次，惟占比較2019年增3.3個百分點最多，住宿占20.4%，亦增1.5個百分點，其餘項目金額及占比則呈減少。併計後，2020年國人國內旅遊總支出3,478 億元，年減11.4%。

疫情 餐飲

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