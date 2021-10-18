台申請加入CPTPP 農委會七因應措施與農民攜手迎契機

行政院農委會國際處處長林家榮今（18）日出席「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會指出，農委會針對加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），將運用農產品受進口損害基金持續辦理7項因應措施，會與農民攜手，讓農民與產業在自由化過程中迎契機。

７項因應措施包括：(1)推動進擊型農業，拓展國際市場；(2)推行地產地消，促進市場區隔；(3)建構完整冷鏈場域與供應 鏈，提升農產品價值；(4)擴大對地綠色環境給付，加速結構調整；(5)發展六級化產業，提高農業加值轉型；(6)強化檢疫與檢驗，維護優質農業生產環境；以及(7)擴大推動農業保險，保障農家收入穩定，以加強產業結構調整與轉型，並把握外銷契機，確保農民權益及農家所得。

根據統計，CPTPP會員國在農產品平均自由化（降稅為零）高達96.8%，日本78.2%最低，次低為墨西哥94.1%，其餘分別為加拿大94.2%、秘魯96.2%、智利97.9%、越南 98.4%、馬來西亞99.2%，其餘4國為100%。

林家榮指出，台灣目前農產品平均關稅為15.6%，實施關稅配額與特別防衛措施的重要敏感產品計有20項，針對這些可能受到影響的產品，農委會將在談判過程中爭取排除降稅或較長降稅期，以避免對台灣重要產業造成影響。

林家榮認為，加入CPTPP提供台灣農業轉型契機，因CPTPP是高標準的經貿自由化協定，該協定共計30章，與農業有直接關係的包括貨品市場進入、食品衛生安全及動植物防疫檢疫、技術性貿易障礙、智慧財產、環境等專章。

為符合CPTPP規範，包括漁業3法(遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法)、植物品種及種苗法、農藥管理法等5項農業相關法規已完成立法或修法工作。至於在市場開放方面，台灣加入CPTPP將可享受會員優惠關稅，提升農業外銷實績，促進農業升級；短期內可能對部分農產品造成影響，但也是產業轉型與提升競爭力的契機。

根據統計，2020年，台灣自CPTPP成員國進口農產品金額約41億美元，占總進口的26.7%，出口則約15.7億美元，占32.1%，而CPTPP成員國每年進口農產品總額約2,200億美元，顯示仍有很大的成長空間。

加入CPTPP後，臺灣農產品可享受會員提供的優惠關稅，將帶來外銷契機。此外，也有利於吸引各國農企業來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。利用CPTPP會員提供的關稅優惠，加上拓展國際市場的具體作為，期盼達到加入CPTPP五年後農產品外銷增加新臺幣500億元的目標。