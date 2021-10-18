福島農產品禁令未退場 學者：台加入CPTPP將被挑戰

台灣在9月22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請，下一步可能將面臨日本福島五線農產品禁令被挑戰，多位學者今（18）日出席「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」，呼籲台灣必須正視這個問題。

台灣經濟學會今再度攜手台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會、台灣大學公共經濟研究中心、政治大學台灣研究中心共同來舉辦一場「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會。

金融研訓院指出，CPTPP成員占我國國際貿易總額超過24%，想要入群雖然有新的機會也有不少挑戰，因其他幾國均表達歡迎可接受高標準貿易規範的國家提出申請，但要全部會員國都答應，勢必還要一一擊破困難點。這對台灣來說是進入國際舞台最重要的敲門磚，台灣應藉此機會升級自我，為新的未來做準備。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長李淳今日表示，台灣下一步還會面臨日本福島五縣農產品禁令尚未退場，可能影響日本對台灣支持力道。

李淳表示，台灣終於在9月22日向紐西蘭遞件，申請加入CPTPP，這是台灣對外經貿戰略的重要一步，代表加入CPTPP從願景走向具體行動，相較於亞太競爭對手，台灣缺乏經濟整合協定加持對競爭力的衝擊，已經困擾產業多年，若能藉此有所突破其利益顯而易見。

然而加入CPTPP後，李淳指出，農業及部分製造業的影響也難以避免，如何擴大利益降低衝擊，需要政府及產業協力解決；另外，隨著中國也申請加入，使得台灣入會案程序出現許多變數，加上日本福島五縣農產品禁令尚未退場，也可能影響日本對台灣的支持力道。

李淳說，台灣對福島的限制是「不合情、不合理、不合法」，包含：當中國抵制台灣水果時，日本民眾第一步就喊要吃多一點台灣的水果；台灣沒有檢討科學證據，將被挑戰以何法規仍限制福島五縣農產品進口；國人過去前往日本旅遊，都有前往福島五縣中迪士尼樂園遊玩等。

台灣經濟研究院院長張建一則指出，台灣必須提出，依據甚麼法規仍限制福島五個縣農食品進口，美國強調科學證據，這將是台灣要面臨的挑戰。