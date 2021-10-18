台灣欲加入CPTPP仍禁福島食品 財經學者說了三個「不」

9月22日台灣向紐西蘭遞件，終於申請加入CPTPP。國發會主委龔明鑫今（18）日表示，加入CPTPP對台灣接軌國際是非常重要的一步，CPTPP成員占我國國際貿易總額超過24%，比重可說是非常重。

台灣經濟學會今攜手台灣金融研訓院、台灣公共議題研究協會、台灣大學公共經濟研究中心、政治大學台灣研究中心共同舉辦「台灣加入CPTPP的效益與挑戰」研討會，龔明鑫受邀致詞做出上述表示。

中經院WTO及RTA中心資深副執行長李淳則示警，隨著中國大陸也申請加入，使得台灣入會案程序出現許多變數，加上日本福島五縣農產品禁令尚未退場，也可能影響日本對台灣的支持力道。李淳今日更表態，台灣若欲加入CPTPP仍禁福島食品，他認為不合情、不合理、不合法。

李淳指出，相較於亞太競爭對手，台灣缺乏經濟整合協定加持對競爭力的衝擊，已經困擾產業多年，若能藉此有所突破其利益顯而易見。然而加入CPTPP後農業及部分製造業的影響也難以避免。如何擴大利益降低衝擊，需要政府及產業協力解決。

此外，李淳還特別提到，台灣是亞太甚至於全球最仰賴貿易作為經濟發展動能的國家，更精確的說在貿易上台灣是不折不扣的「進攻國」，因此透過CPTPP改善貿易條件，對於台灣及各種產業毫無疑問的絕對有顯著的利益。另外，隨著近年全球供應鏈變遷，台商積極調整海外佈局之際，CPTPP也可以降低投資障礙，提高順暢度，以及與其他CPTPP成員強化供應鏈關係。

不過，李淳也說，然而入會並非沒有挑戰。李淳指出，事實上，在進入入會談判階段前，還需經過與各國諮商以解決當下關切的門檻，包括：日本福島五縣農產品及食品禁令，以及所謂「中國因素」，都是需要先克服的難題。

台經院院長張建一表示，中國大陸申請加入CPTPP已是既定的事實，這也將成為台灣能否加入CPTPP的最大外部政治因素。當然台灣內部也有其政治因素必須克服與形成強而有力的共識，如日本福島五縣的核食進口問題。

張建一也說，事實上，台灣申請加入CPTPP對台灣與對全球而言均有重要的意義。台灣的經濟雖然在這兩年有明顯的結構改善，但這只是我們內部的作為而已。在加入CPTPP後，CPTPP會員能夠提供強力的外在刺激，使台灣進一步真正轉骨成功。

此外，台灣由於地處東亞中心，在民主自由法治的社會基礎下，加上在全球供應鏈扮演關鍵重要的角色，特別是半導體，都使得台灣成為強化與太平洋西岸的關鍵路徑。因此，將台灣納入CPTPP，將更能使現在CPTPP的成員國善用與台灣的夥伴關係，擴大在東亞的市場規模。也就是說，讓台灣加入CPTPP不只可以重新活化提昇台灣與成員國之間的經貿連結，並且可以使台灣更有意義地維持多選項的對外關係，這對對亞太地區、甚至是未來以台灣為中心連結亞太地區的所有自由經濟體都有著同樣地戰略意義。