經部估2050淨零碳排綠能絕對占一半 更稱「它」是主角

今周刊今（18）日舉辦第五屆新能源國際論壇，經濟部次長曾文生致詞表示，對於台灣2050淨零碳排綠能占比仍在估算，但強調綠能在未來絕對占超過一半以上，甚至會更高，他更相信，「風電在台灣未來綠能上絕對是主角，且可能是第一男主角或第一女主角。」

曾文生表示，台灣仍在估算2050淨零碳排路徑所需要的綠能，但他認為台灣綠能占比雖不見得能夠像非製造業為主的國家一樣高，或是非獨立電網國可以仰賴別人供應，但認為絕對可以超過一半以上。

曾文生說，過去綠能被稱為丑角，如今一路走過來成為主角，外界近期對進度感到憂慮，但他身為推動綠能往前發展的政務官，認為被要求進度已比過去被質疑是丑角的待遇改善很多，更懷抱高度信心，相信克服摩擦力後終究會加速。

談到離岸風電，曾文生說，台灣從示範、躉購到如今的區塊開發，將別人十多年的發展路程壓縮至五、六年走完相當不容易。而台灣制訂政策過程也接收到各界關心台灣綠能發展夥伴的寶貴意見，讓政策更加周詳。

但他也不免提到，既使在政策設計過程也不見得有辦法一切如計畫推動，如人類社會絕對不會想到2020年會發生新冠肺炎疫情。全世界評估風電發展進度延遲將近三分之一，而台灣尤其高度發展，理論上影響程度會更大，但政府希望在2022年底、2023年重新拉回軌道，再加上台電饋線、變電站加速興建，讓大家提前併網，期盼能夠在2025年照表進行。

曾文生相信風電在台灣綠能發展上，絕對會是第一男、女主角的位置，政府會全力推動，如期如質建置，同時，政府也力推在地化工作，希望打造雄壯、堅強且有韌性的風電國家隊。