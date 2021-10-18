台糖閒置土地無法地盡其利 立委建議可推碳交易

立法院經濟委員會今（18）日進行經國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業社會責任專案報告。立法委員對於台糖閒置土地利用表示提出意見，民進黨立委邱議瑩認為，台糖應可用土地進行碳交易，不僅可以補貼預算，更可以響應減碳政策。

邱議瑩說，台糖土地多，閒置也多，其中有六座廠房長期閒置，台東池上糖漿廠區最長閒置30年，去年還花了3,805萬元去維護，也祭出租金優惠，但遲遲無法招租。她說，台糖與農委會、林務局平地造林20年，要繼續做被認為沒有經濟效益。

邱議瑩認為，台糖應該符合國際減碳趨勢，在閒置土地推動碳交易，認為不僅對台糖盈餘有幫助，更拿來種樹木更環保，不應全部都拿去種光電板，可以讓台灣成為一個碳交易的模範國家。

對此，陳昭義回應，目前有1萬600公頃的平地造林，一公頃算碳費約20頓，所以將近有20萬噸，但因為台灣碳費制度還沒確定，要國家推動才能進一步盤算，但這是一個大方向。

經濟部長王美花說，已經有請水利署跟農業署水保局去盤點全台有多少地方可以種樹，藉此計算碳權，可以請企業來認養，也會考慮把台糖納進來，看怎麼一起統整。

國民黨立委楊瓊瓔同樣針對台糖閒置土地質詢，認為池上糖廠都沒有人要投標，台糖應該要盤點閒置土地使用方式，達到地盡其利。

民眾黨立委蔡壁如提到，台糖目前有18萬度的生質能綠電，詢問未來的發展規模。台糖董事長陳昭義回應，台糖所有養豬場都要改建，未來屋頂都會有太陽光電板，預估綠電發電一年可以達到400萬度。