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台糖土地可做「碳匯」生意 經濟部盤點全台林地設平台

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

台糖是台灣「大地主」，立委邱議瑩今（18）日提議，台糖應該把閒置土地都拿來做碳匯（carbon sink），會成為「很大條的生意」。經濟部長王美花表示，其實經濟部已經請水利署和農委會水保局來盤點全台灣可種樹用地，希望可計算碳權、找企業來認養。

立法院經濟委員會今邀請經濟部、國營事業負責人就「國營事業如何強化公司治理、經營績效及企業社會責任」進行報告，並備質詢。

邱議瑩質詢時指出，台糖的土地非常多，其實閒置的空間也多，尤其像台東池上的廠區閒置三十年，這是一個非常可怕的數字，到底台糖要怎麼樣有效運用手頭上有的這些資產？每次都講說準備招標，但像高雄的金銀島購物中心荒廢好幾年，台糖一直招標，可是一直流標，台糖還是需要花一點腦子，去想到底要怎麼樣運用土地。

邱議瑩認為，台糖有這麼多的土地，也跟農委會合作，跟林務局合作平地造林二十年，這些樹木未來要何去何從？我們現在一直講國際凈零排放的趨勢，有沒有可能台糖去盤點一下來做碳匯，把原有的或者是閒置的這些農地、林地等等，拿來做這些碳交易，不要只是一直拿來種太陽光電板，將來也不用每一年要花幾億去繳地價，成為未來轉型的契機。以永豐餘為例，在中國、台灣種了三萬公頃的林木，以歐盟的現在的碳稅的交易價格1900新台幣來計算的話，一年可以創造7.6億的交易價格。

王美花回應，其實經濟部已經要請水利署和農委會水保局來盤點，全台灣有多少地方可以種樹，既使還沒有交易，可是可以算它的碳權，就可以請企業來認養等等的，這其實是對台灣的減碳是很有幫助，那接下來也會把台糖納進來，成立這個平台，再來看這個機制怎麼推。

台糖董事長陳昭義也表示，台電很仔細盤算過，現在是有10600公頃的平地造林，照國際上認定，1公頃碳匯大概可以算20噸，所以大概有20萬噸碳匯，但是國家的碳匯制度還沒完全確定，所以一定是先有碳匯制度，台糖才能夠執行。

邱議瑩指出，除了台糖，她也想跟農委會林物局談國有林地，她認為如果能夠轉型去做這件事情，甚至在淨零排放或者是碳稅交易上面，可以做一個「模範國」。

台糖 經濟部 邱議瑩

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