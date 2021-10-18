月薪僅2萬5該向老闆暗示嗎？網友：至少明年加薪250元

基本工資審議委員會上週通過基本工資調漲方案，薪資從現行24,000元調漲到25,250元，調增1,250元，增幅15年來最高，預估將有超過245萬名勞工受惠，其中本國勞工大約有200萬人。薪資調漲原本是好事，但卻有網友因為只領2萬5現在內心超糾結，想提加薪又怕被拒絕。

有網友在TUN大學網「有問必答」討論區發文，表示自己是新鮮人「今年好不容易找到工作，剛進公司還不到三個月，從事美編設計，月薪2萬5」，除了難過薪資少，最讓原PO無法釋懷的是「工作內容包括企劃設計、美編設計、修稿、與客戶接洽到結案，一條龍的作業通通一手包辦」、「工作時間真的很長，而且沒有加班費，老闆說是責任制」，因為看到基本工資的新聞，想跟老闆提加薪。

原PO內心小劇場還在糾結中，已招來許多網友秒回「雇主很明顯低薪，且不願意付加班費，根本就違法！」、「這時跟雇主談加薪，大概就是撕破臉了」、「非管理職卻責任制，你應該遇到慣老闆了」、「還不塊逃～～祝你找到好工作」。也有網友虧「至少明年你的薪水會多250元！！！」。另外，還有人提醒原PO在提加薪之前先停看聽，觀察資深員工的薪資變化「如果大家都是20幾Ｋ，那肯定是加薪無望，東西學一學就可以準備跳槽」。

但也有另一派網友認為低薪是學設計的必經之路，「聽過的設計師朋友說他也是這樣熬了幾年出來自己開工作室」、「整理一下作品集，盤點軟硬實力，為明年轉職做好準備」鼓勵原PO先累積實力，再為轉職做準備。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，基本工資調漲用意在於照顧低薪的弱勢族群，讓薪資長期處於低點的弱勢勞工有機會提升收入，從受惠的勞工人數來看，多數受薪階級的薪資水準皆高於基本工資，因此調漲的象徵意義大於實質意義，但隨著基本工資的調升，藉以帶動獲利佳的民間企業與員工共享獲利跟進調薪，才是多數上班族最期待的結果。