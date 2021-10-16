亞東科技大學揭牌 沈榮津：技職人才帶動國家經濟動能

行政院副院長沈榮津今（16）日出席亞東科技大學揭牌暨53周年校慶時表示，技職教育發展與產業環境息息相關，技職人才帶動國家整體經濟動能，是產業發展的重要推手，亞東從技術學院改名為科技大學後，新北市多了一所特色大學，長照領域推展工作中多了一個新的重要據點。另外，亞東科大比鄰台北遠東通訊園區T-park，是高科技研發人員的群聚中心，未來更能吸引相關科技資源。

沈榮津說當年台南高工畢業時，台灣開放的五所二技學校，就包括當時的亞東工專，當時亞東工專的學生還沒畢業，就已有許多工作機會可選擇，個人也差點成為亞東的校友。

沈榮津表示，亞東由技術學院改制為科技大學後，成立工程、電通、醫護管理三大學院，鼓勵學生透過跨領域學習，提升專業知能。亞東升格以後，在人才方面的培育，更能幫政府在整個經濟發展上供給良好人才。

沈榮津也提到，政府過去幾年努力提供完善的投資環境，他舉例，台積電要5奈米、3奈米，甚至於2奈米，所有的土地、水電、人才，政府皆與產業配合，替產業解決問題，讓其順利的將5奈米、3奈米在台南科學園區建置產能，2奈米會在新竹寶山二期，未來還有特殊製程會在高雄布局，之後還有桃園、台中，在半導體產業布局整個科技廊道。

再以電通相關科系來看，除了與遠東集團的遠傳、新世紀資通進行產學合作以外，也是現在政府正在發展的5G，以及展望未來的6G，可以和國家的經濟發展做緊密結合。在醫護管理方面，沈榮津表示，這一次的疫情以及未來高齡化社會對長照的需求，這些都需要醫護和管理。也可見亞東大學在人才培育上皆有考量國家未來的經濟發展需求。

沈榮津強調，政府對技職教育相當重視，從2017年以來已投注80億經費在優化技職校院的實作環境，考量技術院校學生實習設備老舊，並投注30億元採購國產工具機給各技職學校。

亞東科大也規劃建構機能時尚紡織品示範生產基地，沈榮津表示，已與遠東集團旗下的遠東新一同探討紡織領域未來升級、轉型的發展方向，校方選定了針織品、數位印花與機能服飾等三條產線，從快速打樣、客製化生產、無人化工廠，提供在校學生課程及產業人士在職進修與提升實務能力。